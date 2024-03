Beyoncé posa nuda: indossa solo una fascia sulla copertina del nuovo album Beyoncé posa senza veli per lanciare il suo prossimo album. Sulla fascia c’è un’apparente storpiatura del nome: ma c’è un motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Beyoncé

Beyoncé non ama stare con le mani in mano: sa come tenere alta l'attenzione su di sé, come incuriosire i suoi fan. La cantante non si ferma mai ed è sempre alle prese con progetti nuovi. In questo periodo è stata molto impegnata con l'uscita di Renaissance, il progetto cinematografico che ripercorre il suo tour mondiale. Ma si è anche lanciata in un'avventura imprenditoriale, la sua linea per la cura dei capelli Cécred. E non è tutto: è in arrivo anche un album in edizione limitata. Per darne annuncio, la 42enne ha posato senza veli (ma con la fascia).

Beyoncé senza veli

Beyoncé si è spogliata di tutto ed è tornata alle origini per la copertina del suo nuovo album. La 28 volte vincitrice del Grammy ha posato nuda sotto una fascia da concorso bianca, rossa e nera poggiata sul corpo. Nella foto, cons fondo nero, la cantante è in una posa di Venere, coi capelli acconciati in lunghe trecce di perline con frangia e tiene in mano un sigaro fumante. Con la mano libera si copre il seno. L'album Cowboy Carter uscirà il 29 aprile e ha richiesto ben 5 anni di lavoro.

Beyoncé

Cosa c'è scritto sulla fascia

Non è sfuggita la scritta sulla fascia, dove si legge chiaramente una sorta di storpiatura del nome della cantante. Errore di battitura? No. In realtà Tina Knowles, la madre dell'artista, ha rivelato qualche anno fa in un'intervista per il podcast In My Head with Heather Thomson che Beyoncé era il suo cognome da nubile (Celestine Beyoncé). Alcuni membri della sua famiglia hanno il cognome Beyincé a causa di un errore di ortografia fatto all'anagrafe, al momento della registrazione e dell'inserimento del nome sui certificati di nascita. Scrivere questa parola sulla fascia è quindi un ritorno alle origini, un omaggio alle radici e alla famiglia.