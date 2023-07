Beyoncé “indossa” un cavallo d’argento sul palco: il significato nascosto del look Beyoncé ha sfoggiato durante un concerto una tuta effetto nude con la riproduzione di un cavallo che la copriva dalle spalle ai piedi. Ma da dove nasce la passione per i cavalli?

A cura di Beatrice Manca

Con il suo Renaissance Tour, Beyoncé ha alzato le aspettative in fatto di stile. Pensavamo di aver visto l'apice con la cappa d'argento di Valentino, o con l'abito gioiello di soli cristalli di Tiffany&Co.ma a Minneapolis la cantante ha sfoggiato un look effetto tattoo con il disegno di un cavallo gigante realizzato con paillettes. La scelta non è casuale: i cavalli infatti sono un motivo ricorrente nel tour.

La tuta di paillettes di Beyoncé

L'argento è la cifra distintiva del Renaissance Tour di Beyoncé. Questa volta la popstar ha sfoggiato la sua innata sensualità con un catsuit semi trasparente con un decoro di paillettes che copriva busto, seno, il braccio e una gamba. Si tratta della riproduzione di un cavallo con le zampe anteriori sollevate, scintillante per i bagliori argentati. La tutina è stata disegnata da Shiona Turini per Alexander McQueen, ispirandosi a un look della collezione autunno 2016.

Beyoncé in custom Alexander McQueen

Perché il cavallo è il simbolo del Renaissance Tour

La star ha abbinato l'ensemble scintillante con tacchi neri e gioielli di diamanti, come gli orecchini pendenti. Ha lasciato la sua chioma liscia, dividendo i capelli in due con una riga centrale. I fan della popstar avranno colto al primo sguardo la citazione del look: il look fa riferimento al cavallo olografico d'argento che campeggia sulla copertina dell'ultimo album, soprannominato affettuosamente Reneigh sui social. Ma da dove deriva questa passione per i cavalli? Alcuni ci hanno visto un riferimento a lady Godiva, altri hanno pescato dall'allegoria dei Cavalieri dell'Apocalisse: la spiegazione più semplice forse è da cercare nella sua infanzia a Houston, sede di famosi rodei.