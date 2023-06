Belén e Cecilia Rodriguez insieme in un reality: i look coordinati in total black per il lancio Belén e Cecilia Rodriguez sono pronte per debuttare in tv fianco a fianco. Sono tra le protagoniste della quarta edizione di Celebrity Hunted, il reality-thriller di Amazon Prime Video: ecco cosa hanno indossato nella prima foto del promo.

A cura di Valeria Paglionico

Belén e Cecilia Rodriguez hanno partecipato spesso ai reality più famosi del nostro paese, da L'isola dei famosi al GF Vip, ma fino ad ora non lo avevano mai fatto insieme. Ora le cose sono cambiate e, dopo aver collaborato nel campo della moda con i loro brand Me Fui e Hinnominate, ora sono pronte per il debutto televisivo fianco a fianco. È stato annunciato che saranno tra le protagoniste della quarta edizione di Celebrity Hunted, la serie di Amazon Prime Video che arriverà sul piccolo schermo nel 2024 e che le vedrà alle prese con una originale "caccia all'uomo": ecco cosa hanno indossato le due sorelle per la prima foto del promo della nota trasmissione.

Belén e Cecilia sono delle dark lady

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Guè Pequeno ed Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Belén e Cecilia Rodriguez: queste sono le quattro coppie "in fuga" che parteciperanno alla quarta edizione di Celebrity Hunted. Per le sorelle Rodriguez, in particolare, si tratta di un debutto: è la prima volta che partecipano insieme a un reality e di certo riusciranno a trovare il modo di attirare tutti i riflettori su di loro tra fughe e momenti adrenalinici. Come da tradizione, hanno posato con tutti i protagonisti del programma per la prima foto del promo e per l'occasione si sono trasformate in delle dark lady con degli outfit total black.

Il cast di Celebrity Hunted 4

I look per la prima foto di Celebrity Hunted

Belén ha puntato tutto sul capo più trendy del momento, la catsuit, per la precisione un modello fasciante in lycra lucida ed elasticizzata che ha esaltato la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Ha poi aggiunto degli accessori rock, dagli anfibi senza tacco in pelle nera al cappellino di lana, fino ad arrivare alla giacca over in total leather. Cecilia ha invece preferito la moda mannish con un tailleur oversize. Ha abbinato giacca ampia e pantaloni palazzo a vita alta a un crop top che ha lasciato gli addominali scoperti. Anche lei ha scelto degli anfibi raso terra, così da poter correre in tutta comodità ma senza rinunciare allo stile. In quanti non vedono l'ora di vedere le due sorelle insieme in tv?