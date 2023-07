Baby Vittoria con le minorchine fucsia: indossa i celebri sandali con il completino “alla frutta” Prima di ripartire alla volta di Londra, Chiara Ferragni ha portato al parco i suoi figli Leone e Vittoria: la bambina si conferma una piccola trendsetter con i sandali più cool dell’estate.

A cura di Beatrice Manca

Dopo essersi goduta un weekend romantico a Como, tra un tuffo in piscina e un giro in barca con Fedez, Chiara Ferragni ha fatto una breve sosta a Milano. Prima di ripartire alla volta di Londra, l'imprenditrice digitale ha voluto passare una giornata con i suoi bambini, Leone e Vittoria, all'insegna del relax. Per difendersi dal caldo che attanaglia la città in questi giorni, Chiara Ferragni ha organizzato una gita al parco, cercando refrigerio tra gli alberi e un buon gelato. Ma senza rinunciare ai look coloratissimi e di tendenza per i suoi figli!

I look estivi di Leone e Vittoria

Per un pomeriggio al parco Chiara Ferragni ha puntato tutto su look freschi e colorati, all'insegna dell'ironia. Leone infatti indossa un paio di bermuda e una t-shirt rossa con una stampa cartoon ispirata alle patatine fritte, corredata dalla scritta "Fry Day". Si tratta di un modello di Stella McCartney Kids, in vendita sulle piattaforme online al prezzo di circa sessanta euro. La sorellina Vitoria invece indossava un coordinato bianco con una stampa colorata "tuttifrutti" con angurie e ciliegie.

Stella McCartney Kids

Le minorchine sono i sandali dell'estate

Ma alle più attente fashion victim non è sfuggito che la bimba indossava un paio di famosi sandali: le minorchine, le scarpe aperte nate sulle isole Baleari con la punta ‘aperta' e il cinturino dietro alla caviglia. Queste calzature, comode e resistenti, hanno un'origine antichissima e sono state indossate per secoli a Minorca prima di diventare un accessorio di tendenza capace di conquistare influencer e reali (la regina Letizia di Spagna è una fan affezionata). Quelle indossate da Vittoria, in fucsia acceso, riprendono le nuance Barbie che stanno dominando le tendenze estive. Se cercate un paio di sandali comodi per l'estate, avete trovato l'ispirazione adatta!