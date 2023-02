Aurora Ramazzotti non perde l’ironia in gravidanza: “l’incidente beauty” dopo la piscina Aurora Ramazzotti non ha perso la sua innata ironia in gravidanza e sui social continua a divertire i fan con delle simpatiche “pillole” quotidiane. Di recente, ad esempio, ha dovuto usare il bagnoschiuma al posto dello shampoo e il risultato è stato questo.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento particolarmente emozionante della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe sentirsi più felice. In un primo momento aveva tenuto nascosta la gravidanza, così da superare i mesi "critici" lontana dai riflettori, ma ora non può fare a meno di documentare ogni dettaglio sui social. Non le manca molto al parto ma sta affrontando tutto con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Proprio nelle ultime ore, ad esempio, ha raccontato un piccolo "incidente" che le è capitato mentre era alle prese con la beauty routine.

L'ironia di Aurora Ramazzotti

Questa mattina Aurora Ramazzotti si è fotografata negli spogliatoi della piscina con indosso un costume intero e un telo avvolto intorno alla vita che lascia intravedere il pancione. Il piccolo dettaglio che ha rischiato di rovinarle la giornata di relax? Ha dimenticato lo shampoo ed è stata costretta a lavare i capelli col bagnoschiuma. Sebbene all'inizio le sembrasse un'ottima idea, dopo essersi asciugata e preparata ha scoperto "l'inghippo". Sui social ha infatti dichiarato: "Ho usato il bagnoschiuma per lavarli perché non avevo lo shampoo e quando li ho asciugati erano più sporchi di prima, top". Insomma, la figlia di Michelle non ha perso l'ironia e continua a intrattenere i followers con la sua irriverenza.

"L’incidente" beauty di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti entra in una nuova fase della gravidanza

La prima gravidanza è un percorso "al buio" per ogni donna e, se da un lato è meraviglioso portare dentro di sé una piccola vita, dall'altro causa una serie di piccoli inconvenienti che non si erano mai sperimentati. Aurora Ramazzotti lo sta capendo bene e a poche settimane dal parto ha spiegato: "Sono un paio di giorni che non ho energia e inizio ad avere qualche segno di affaticamento. Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile". Insomma, prova a godersi ogni singolo momento della dolce attesa, anche se questo significa rallentare la sua normale quotidianità.