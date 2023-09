Aurora Ramazzotti, dagli allenamenti ai viaggi in treno con Cesare: “50 sfumature di neomamma” Cosa significa essere una neomamma? Lo ha spiegato Aurora Ramazzotti con un album di video realizzati con Cesare: ecco il risultato esilarante.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore col compagno Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Il bimbo le ha riempito le giornate di amore incondizionato, diventando in pochissimo tempo la sua unica priorità. Certo, di tanto in tanto sente non poco il peso della stanchezza, ma ogni sorriso del neonato la ripaga di ogni fatica. Sui social non ha mai nascosto nulla ai followers e anche con l'inizio della maternità ha voluto rivelare sia le gioie che "i dolori" di questa nuova esperienza, spiegando, ad esempio, quanto sia difficile anche trovare il tempo per fare una doccia nelle prime settimane post parto. Ora è tornata a mettere in mostra la sua ironia: ecco cosa ha fatto.

La vita da neomamma di Aurora Ramazzotti

Al motto di "50 sfumature di neomamma" Aurora Ramazzotti ha rivelato dei nuovi dolcissimi dettagli della sua nuova vita col piccolo Cesare. Lo ha portato in palestra con le "usandolo" come peso durante gli squat, ha improvvisato dei balletti discutibili col passeggino per farlo addormentare, gli ha fatto indossare un bavaglino dedicato a nonno Eros, lo ha fatto divertire con originali suoni fatti con la bocca, lo ha cullato tra le braccia durante un viaggio in treno: quante sono le mamme che si sono ritrovate a fare esattamente le stesse cose con i propri figli? Con la sua solita ironia, Aurora è riuscita a descrivere in pochi video cosa significa prendersi cura di un neonato.

L’allenamento con Cesare

Aurora Ramazzotti, una mamma fiera di essere "normale"

Chi ha detto che per una star è "più facile" essere mamma? Aurora Ramazzotti ha dato prova del contrario, documentando in modo dettagliato la sua nuova quotidianità da neomamma. Da quando è nato, Cesare è praticamente diventato la sua "ombra": lo porta sempre con lei, da quando va a fare la spesa a quando torna sui set fotografici nei panni di modella, proprio come succede a ogni mamma "comune". Certo, nonna Michelle Hunziker è sempre disponibile a tenere il nipote con lei, ma è chiaro che Aurora vuole essere una mamma molto presente. Insomma, la notorietà non ha influito assolutamente sull'esperienza genitoriale dell'influencer, anzi, ha solo dimostrato che la maternità è uguale per tutte, a prescindere dal nome che si porta o dallo status sociale.