Armocromia, i colori da indossare in base alla propria stagione e i look di moda per l'Autunno/Inverno 23-24

A cura di Annachiara Gaggino

L'armocromia è la moda del momento. Nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni Ottanta è arrivata in Italia pochi anni fa ed è diventata virale sui social. Si tratta di un'analisi che, sulla base delle caratteristiche cromatiche della persona, decreta una palette in grado di esaltare ed enfatizzare i propri colori naturali, grazie al make-up e all'abbigliamento.

Eseguendo il test, sulla base della combinazione di carnagione, occhi, capelli contrasto e intensità, si individua una categoria di appartenenza in cui rientrano una serie di tonalità in grado di rendere più armonioso il proprio look. I gruppi si basano sulle stagioni presenti in natura e si identificano in: autunno, inverno, primavera e estate. Vediamo quali sono i colori più valorizzanti per ogni categoria.

Quali colori indossare se sei autunno

Palette colori armocromia autunno

Questa stagione è valorizzata dalle tonalità calde e polverose. La persona appartenente all'autunno è caratterizzata da una carnagione con sottotono caldo, un valore cromatico scuro e un'intensità bassa.

Acne Studios

Nella palette di riferimento si possono trovare tutta una serie di sfumature del verde, dal bosco all'oliva e al muschio; il rosso mattone e le sfumature del marrone, un colore must-have nell'armadio di questa stagione, in sfumature che vanno dalla testa di moro al nocciola e il tabacco, particolarmente indicato il cammello, perfetto per esaltare incarnati ambrati e occhi color nocciola.

Uniqlo C

Da evitare il nero, i colori pastello, toni freddi e tonalità troppo brillanti e intense. Molto indicato l'oro che esalta le caratteristiche tipiche di questa categoria.

Miu Miu

I colori per l'abbigliamento se sei primavera secondo l'armocromia

Palette colori armocromia inverno

L'inverno è l'unica stagione a cui dona il nero, che si inserisce in una palette di colori brillanti, scuri e freddi. Questa tipologia è caratterizzata da un valore medio-scuro e contrasto e intensità medio-alti e una carnagione dal sottotono freddo, valorizzata dall'argento. Evitare quindi i colori caldi come possono essere il corallo e il marrone.

Lanvin

Tra i colori amici di questa stagione il blu elettrico, il viola e l'indaco, oltre a una vasta scala cromatica di rossi che comprende quelli più freddi e quelli più brillanti, dal magenta al lampone o il ciliegia. Per questa stagione è perfetto l'ottanio, ma anche il verde smeraldo e il giallo acido.

Ferragamo

L'inverno può puntare sul bianco ottico, vietato il color crema, l'avorio e le sfumature del panna che non valorizzano i colori di questa categoria.

Stella McCarteny

La palette colori se sei primavera

Palette colori armocromia primavera

Un incarnato chiaro, sottotono caldo e intensità alta determina l'appartenenza al gruppo della primavera, esaltato a sua volta dai colori brillanti. Bene l'ocra e l'oro che esaltano la naturale lumonistà di questa stagione. Vietato il nero e le nuance pastello che ne andrebbero subito a spegnere la lucentezza.

BCBGMAXAZRIA

I colori passepartout di questa stagione sono i blu accesi e il marrone dorato. Perfetto il turchese e i verdi che vanno dal menta al mela ma anche il verde prato. Per quanto riguarda le tonalità del rosso puntare su quelli caldi ma chiari, dalle sfumature aranciate o rosate come il corallo o il pesca. Ottimo il rosso geranio e il giallo ciclamino.

Bottega Veneta

Per quanto riguarda le nuance neutre si può puntare sul beige dorato e il bianco panna, l'importante è che mantengano una sfumatura calda per non spegnere l'incarnato.

Alexander McQueen

La palette colori se sei estate

Palette colori armocromia estate

Rimanendo sull'incarnato freddo ma caratterizzato da un valore cromatico molto chiaro e un'intensità bassa troviamo l'estate. Questa categoria non sopporta le tinte troppo calde e brillanti, che andrebbero a sovrastare troppo le tonalità delicate tipiche della stagione. Meglio puntare su nuance pastello, cipriate e sorbetto.

Missoni

Questa palette è dominata dalla scala cromatica del rosa: cipria, baby, barbie o ciclamino, è via libera con questo colore. Si può osare anche con delle tonalità più scure, tendenti al rosso, come il fragola e l'anguria, ma anche verso il viola come il ciclamino arrivando fino al lavanda e al glicine.

Blumarine

I verdi che donano a questa stagione rimangono freddi come il salvia e il malva, mentre per quanto riguarda le tonalità neutre si possono scegliere un grigio chiaro, un color perla e un bianco spento.