video suggerito

Angelina Jolie e Vivienne coi completi: giacca e cravatta (finta) per l’attrice, gilet per la figlia Angelina Jolie e Vivienne hanno preso parte a un evento teatrale con look coordinati, due completi scuri. La 15enne ha scelto di rinunciare al cognome paterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Jolie e la figlia Vivienne

Angelina Jolie e la figlia Vivienne hanno in comune l'amore per il teatro. Le due hanno partecipato alla serata d'inaugurazione di Reefer Madness: The Musical a Los Angeles, posando in foto assieme a Kristen Bell. L'attrice nel 2005 ha recitato nel film omonimo, a sua volta remake della pellicola del 1936. Il musical è prodotto proprio da

lei e Alan Cumming e sarà in replica a The Reefer Den di Hollywood fino a luglio. La 15enne è sempre più vicina al settore: attualmente è coinvolta anche nel musical di Broadway The Outsiders prodotto proprio dalla madre.

Angelina Jolie, Vivienne, Kristen Bell

Il nuovo cognome di Vivienne

L'uscita madre-figlia arriva all'indomani di una notizia che ha suscitato molto scalpore e che riguarda una scelta importante presa dalla 15enne. Vivienne è la figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt, nata quando i due divi di Hollywood erano ancora una coppia. Ormai sono passati diversi anni dalla formalizzazione del divorzio, una separazione piuttosto tormentata, con tanto di accuse di presunti abusi familiari da parte dell'attore. Vivienne, seguendo l'esempio del fratello e della sorella maggiori, ha scelto di eliminare il cognome paterno e di farsi chiamare unicamente Vivienne Jolie. Il primo a prendere questa strada era stato Maddox, seguito da Zahara, un gesto fatto per prendere le distanza dal padre, con cui pare non abbiano affatto rapporti sereni. Attualmente è ancora in corso una battaglia legale per la custodia dei ragazzi. Angelina Jolie e Brad Pitt hanno in tutto 5 figli: Maddox, Zahara e Pax sono stati adottati, mentre Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne sono i figli naturali.

Angelina Jolie e la figlia Vivienne

Il look mannish madre-figlia

Per la serata a teatro Angelina Jolie e Vivienne hanno scelto dei look mannish total black. Completo scuro per l'attrice, con pantaloni leggermente svasati sul fondo e blazer oversize a cui ha abbinato una semplice t-shirt bianca a girocollo con una cravatta disegnata. Ulteriore tocco di stile: gli occhiali da sole scuri. In nero anche la 15enne, che a pantaloni palazzo e camicia azzurra ha aggiunto il capo must have del momento: il gilet. Ai piedi un paio di Sneakers. A proposito del gilet, si è imposto come alternativa validissima al tradizionale blazer, negli outfit meno formali, soprattutto se indossato a mo' di crop top, portato quindi da solo. Resta ovviamente valida l'opzione intramontabile della camicia o della T-shirt, proprio come ha fatto Vivienne Jolie.