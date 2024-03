Alessia Marcuzzi, il party look è con abito trasparente e maxi pelliccia Alessia Marcuzzi ha preso parte a una festa al St. Regis di Roma: per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato un look simile a quelli visti all’Ariston, giocando tra ricami e trasparenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non rinuncia mai a un tocco di stile. Per la festa di compleanno di un'amica a Roma, la conduttrice ha optato per un look molto simile a quelli che le abbiamo visto indossare a Viva Rai2!, in occasione del Festival di Sanremo 2024. L'abito in raso di seta crea un gioco di trasparenze che esalta la silhouettes asciutta di Alessia Marcuzzi: il look ideale per un party al St. Regis, albergo prestigioso nel centro della Capitale.

Il look di Alessia Marcuzzi

Per il compleanno dell'amica Ignazia Modafferi, che si è tenuto al St. Regis di Roma, Alessia Marcuzzi ha optato per un outfit da diva d'altri tempi. Se vi sembra di averlo già visto non vi sbagliate: un abbinamento molto simile Marcuzzi l'aveva sfoggiato a Sanremo, quando aveva ballato con indosso una pelliccia ricca di piume bianca con abito sottoveste con ricami e trasparenze. Anche l'abito rosso di ricami e con spacco, molto simile a quello bianco, era firmato dallo stesso designer italiano. Per due delle serate aViva Rai 2!, la conduttrice aveva scelto un total look del designer Francesco Scognamiglio, che firma anche l'abito per la festa di compleanno.

Il look di Alessia Marcuzzi

Il look ricorda quello del Festival perché è composto da una maxi pelliccia e da un abito con trasparenze e ricami, tutto sui toni del nude e del rosa cipria. Il vestito in raso di seta con ricami floreali ha un doppio spacco laterale ed è completato da un paio di décolléte scintillanti: la pelliccia dà un tocco quasi Belle Epoque all'intero outfit. Anche la pochette sui toni del bianco è perfettamente in palette con il look da festa. Una mise ideale per una festa elegante.

Alessia Marcuzzi in Francesco Scognamiglio