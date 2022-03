Alessandra Celentano stravolge il look: al serale di Amici stupisce col carrè La vera sorpresa della prima puntata del serale di Amici di Maria de Filippi, è stato il nuovo taglio di capelli della maestra Alessandra Celentano: ha debuttato col carrè.

A cura di Giusy Dente

Dal 2003 Alessandra Celentano è nel cast di Amici di Maria De Filippi, in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Tra tutti i docenti è una delle più temute, proprio perché molto rigorosa per quanto riguarda le caratteristiche che un ballerino dovrebbe avere. Spesso le sue idee si sono scontrate con quelle degli altri maestri della scuola, meno rigidi e meno legati alla ‘forma'. Quello che in passato è successo con altre ragazze, quest'anno vede protagonista Serena Carella. L'insegnante non ritiene il suo fisico adeguato per una carriera professionale, ma la ragazza ha l'appoggio del pubblico ed è stata più volte difesa degli altri maestri, soprattutto Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.

Alessandra Celentano cambia look

Se le differenze di opinione tra Alessandra Celentano e gli altri maestri della scuola in merito a Serena non sono una novità, la vera sorpresa del serale di Amici è stata un'altra. La maestra di danza classica, infatti, ha cambiato hair look, sfoggiando una nuova acconciatura. Abbandonati i lunghi capelli biondi (portato di solito lisci, ma ultimamente anche ricci), l'insegnante si è presentata in studio con un taglio più sofisticato, che però al tempo stesso le dona anche un'aria giovanile: un carrè con riga centrale scalato, leggermente più corto davanti.

Instagram @alessandra.celentano

La maestra Celentano col carrè

Alessandra Celentano ha ricevuto i complimenti di tutti, anche del collega Alessandro Totaro, con cui i rapporti sono un po' tesi proprio per via delle differenti visioni della danza e del ballerino ideale. E il nuovo hair look non è sfuggito al commento della padrona di casa. Maria De Filippi le ha chiesto se la decisione dipendesse da un uomo, magari un nuovo fidanzato su cui però la maestra non si è espressa. La scelta è caduta su un taglio corto intramontabile, un vero e proprio evergreen che non passa mai di moda e che ha tante varianti, per renderlo personale e adatto alle proprie esigenze. Nonostante nel lavoro sia molto rigorosa e legatissima alla disciplina, la maestra ha un carattere esuberante e per nulla ingabbiato. Si è sempre prestata agli scherzi e ha dimostrato grande autoironia. È una donna sì legata alla tradizione per quanto riguarda il ballo, ma pronta ad accogliere il nuovo per quanto riguarda il look, come dimostra lo stravolgimento dell'acconciatura!