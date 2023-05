Achille di Grecia, il principe diventa dottore: la laurea in gessato bianco e mocassini Achille di Grecia si è laureato e il papà orgoglioso ha condiviso le foto sui social. Cosa ha indossato il principe per il grande giorno? Niente abiti scuri e scarpe classiche, ha preferito un gessato bianco e i mocassini.

A cura di Valeria Paglionico

Conoscete Achille di Grecia? Ha 22 anni, è il terzogenito di Pavlos di Grecia e Marie-Chantal Miller e viene considerato uno dei principi più belli al mondo. Nelle ultime ore si parla molto di lui ma il fascino irresistibile che vanta non c'entra nulla: si è appena laureato a New York e il papà orgoglioso non ha potuto fare a meno di condividere alcune foto dei festeggiamenti con la famiglia reale al completo. A celebrare l'importante traguardo non c'erano solo i genitori del principe ma anche la sorella Olympia e il fratello Odysseas. L'unico assente? Il piccolo di casa, il 14enne Aristides, che probabilmente era rimasto in Grecia per motivi scolastici.

Achille di Grecia sono un futuro da attore

Gli ultimi giorni sono stati davvero molto speciali per la famiglia reale greca: il principe Achille è diventato dottore, laureandosi in Arti e discipline umanistiche alla New York University. Ha così realizzato il suo più grande sogno e ora potrà dare spazio alla passione per la recitazione (basti pensare al fatto che nel 2017 ha avuto un piccolo ruolo in Beautiful). A completare gli studi al suo fianco c'era anche la fidanzata Isabella Massenet, apparsa in alcune Stories di Olympia in toga e tocco. È stato però papà Pablo a celebrare più di tutti l'ambito traguardo di Achille. Sui social ha accompagnato le foto realizzate a fine seduta a questa didascalia: "Siamo così orgogliosi del tuo risultato e del tuo impegno. Il mondo ti sta aspettando".

Achille di Grecia con tocco e toga

Cosa ha indossato Achille di Grecia per la laurea? Ha rispettato la tradizione del completo classico ma ha declinato il trend in modo super originale. Niente blu navy o colori scuti, ha optato per un gessato a fondo bianco decorato con delle righine verticali blu cobalto, completando il tutto con camicia bianca e cravatta azzurra con pois total white. Non è mancata la toga viola e il tocco, anche se a fare la differenza sono stati i mocassini, un modello in camoscio color tabacco con i gommini sotto la suola e un laccetto in tinta sul davanti. Sorriso smagliante, capelli lunghi tenuti all'indietro col gel ed espressione soddisfatta: ora il principe greco è pronto per conquistare il mondo.