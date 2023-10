Abbiamo provato a creare una maglietta con l’intelligenza artificiale: i rischi del nuovo software H&M ha messo a disposizione dei clienti un programma per realizzare stampe sulle magliette grazie all’AI generativa. Ma questa nuovo progetto non è esente da critiche.

A cura di Annachiara Gaggino

Una stampa realizzata con l’intelligenza artificiale

E se vi dicessero che potete stampare quello che vi passa per la testa direttamente sulle vostre magliette? H&M può aiutarvi a farlo. Il colosso del fast-fashion svedese ha reso noto che sarà possibile utilizzare Creator Studio, un software di intelligenza artificiale generativa, per produrre immagini da istruzioni scritte e consentire a chiunque di realizzare dei disegni dall'aspetto professionale da stampare su articoli di abbigliamento. La piattaforma era già stata introdotta dal gruppo nel 2021, ma era stata messa a disposizione solo di aziende con cui aveva collaborato. Ora l'obiettivo è quello di consentire a chiunque, indipendentemente dalle sua abilità con i software di progettazione, di dare vita alle proprie idee e indossarle. Insomma, con H&M tutti possono giocare a fare i designer.

Lo screen del sito dove realizzare le proprie T–shirt

Quali sono i rischi di questo nuovo progetto

Ormai l'Intelligenza Artificiale è una realtà con cui dobbiamo convivere. Nel settore della moda, però, il suo utilizzo può essere controverso e generare molti dubbi: utilizzando l'AI c'è il rischio che abilità e creatività umane vengano soppiantante in favore di un più semplice espediente. Oltre alla questione morale sul affermazione della tecnologia sulle capacità personali se ne pone un'altra, più pratica e con risvolti legali: la violazione della proprietà intellettuale. Grazie a questi sistemi la produzione di imitazioni è molto più semplice e, senza arrivare a falsificare una borsa, chiunque potrebbe generare una stampa con il logo di una famosa Casa di moda senza che gliene venga dato il consenso. Sebbene i segni distintivi dei brand non vengano riprodotti fedelmente, è possibile realizzare delle repliche riconoscibili anche se vagamente diverse. Altro problema che sorge è quello dei simboli d'odio, bloccati i più evidenti come la svastica, se ne possono creare altri meno conclamati ma pur sempre legati a una certa visione politica. Insomma, nemmeno la realizzazione di una T-shirt personalizzata è esente da rischi.