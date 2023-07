50mila dollari per un paio di scarpe: la storia delle sneakers firmate Apple Questo raro paio di scarpe, risalente alla metà degli anni Novanta, non era mai stato venduto prima d’ora: ma perché a un certo punto Apple si è messa a fare a fare le sneakers?

A cura di Beatrice Manca

Le sneakers Apple, foto dal sito di Sotheby’s

Tra le ultime vendite record della casa d'aste Sotheby's c'è un paio di sneakers molto particolare: sono infatti ‘firmate' Apple, il colosso della tecnologia. Questo raro paio di scarpe, risalente alla metà degli anni Novanta, è stato battuto all'asta alla cifra di 50mila dollari, poco più di 45mila euro. Non erano mai state vendute al pubblico prima d'ora: ma perché, a un certo punto della sua storia, la Apple ha prodotto le scarpe?

Le scarpe Apple all'asta da Sotheby's

Queste scarpe sono estremamente rare: non hanno mai raggiunto i canali di vendita ufficiali, quindi sono particolarmente ricercate sui canali di rivendita secondari. Si tratta di un paio di sneakers dalla tomaia bianca, con il brand Apple che campeggia sui lati.

A renderle uniche è il logo della mela arcobaleno che compare sia sulla linguetta che sul quarto laterale: è il logo storico dell'azienda di Cupertino, disegnato da Rob Janoff e lanciato nel 1977. I colori dell'arcobaleno dovevano evocare il display a 16 colori dei computer Apple, allora rivoluzionari. Il logo è stato usato fino alla fine degli anni Novanta, quando si decise di adottare il minimalista logo nero.

Le sneakers di Apple, foto dal sito Sotheby’s

Perché Apple ha prodotto un paio di sneakers?

Le scarpe in questione sono state realizzate su misura per i dipendenti Apple: un regalo distribuito in occasione della National Sales Conference, a metà degli anni '90. Anche se tutti conosciamo Apple per i cellulari e per i computer, l'azienda a metà degli anni Ottanta ha prodotto abbigliamento e accessori, creati per spingere il senso di comunità tra i fan del marchio. Negli anni, altre grandi aziende hanno creato collezioni simili con accessori, gadget e t-shirt ‘logate'. Nell'ultimo decennio, come tutto ciò che riguarda Apple, anche il merchandising è diventato merce da collezione e viene rivenduto a cifre da record. Le scarpe ‘aziendali', per esempio, sono state vendute a 50mila dollari: non siamo ai livelli delle scarpe di Michael Jordan (2 milioni di euro) ma è comunque un caso.