Quanto costa una notte nella suite più costosa al mondo La suite più lussuosa al mondo ha ospitato personaggi illustri come Michael Jackson e Bill Clinton e gode di una vista mozzafiato sul Lago di Ginevra.

A cura di Clara Salzano

La suite dell’Hotel President Wilson

Quando si parla di Svizzera si sa che si può avere a che fare con alcuni dei servizi di lusso più esclusivi al mondo. Non stupisce quindi che si trovi qui la suite d'albergo più costosa al mondo. Si tratta della Royal Penthouse dell'Hotel President Wilson che sorge sul Lago di Ginevra. La stanza ha ospitato personaggi illustri come Michael Jackson e Bill Clinton e gode di una vista panoramica mozzafiato.

L’Hotel President Wilson

La Royal Penthouse dell'Hotel President Wilson è una suite unica al mondo. Ha una superficie di 1680 metri quadrati e comprende dodici stanze che hanno tutte vista panoramica sul Lago di Ginevra, la città e il Monte Bianco. La suite sorge all'ottavo piano dell'albergo con accesso in ascensore privata e collegamento segreto con l'eliporto. All'intero della Royal Penthouse si trova una sala da pranzo per 26 persone e una sala conferenze per 16 persone. La stanza offre anche palestra privata, servizio maggiordomo e chef dedicato 24 ore su 24. L'albergo invece comprende una grande piscina e persino uno dei pochi televisori da 103 pollici di Bang & Olufsen che è tra i grandi al mondo e costa più di 130.000 dollari.

La piscina dell’albergo

La suite è stata oggetto di una ristrutturazione da 26 milioni di euro ad opera degli architetti svizzeri Atelier d'Architecture 3 BM3 che ha fornito alla stanza anche una sala biliardo con un tavolo Brunswick del 1930 e una sala con pianoforte a coda Steinway. La Royal Penthouse dell'Hotel President Wilson è inoltre dotata di un sistema di sicurezza, con porte blindate, finestre antiproiettile e cassaforte che la rendono perfetta per un soggiorno dei capi di stato mondiali e figure illustri. Una notte presso la suite più costosa al mondo ha un prezzo di 80.000 euro.