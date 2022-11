Quanto costa Moneikos, lo yacht in vendita di Leonardo del Vecchio, fondatore di Luxottica Moneikos è stato lo yacht della famiglia Del Vecchio dal 2006 e, dopo aver avuto un solo armatore come proprietario, è stata messa in vendita.

A cura di Clara Salzano

Moneikos, lo yacht appartenuto a Leonardo Del Vecchio

Leonardo Del Vecchio è venuto a mancare lo scorso 27 giugno e il suo yacht da 62 metri è stato messo in vendita in esclusiva da Royal Yacht International che ne ha svelato il lusso "intimo e familiare" della preziosa imbarcazione.

Moneikos in passato ad Antibes

Moneikos è stato lo yacht della famiglia Del Vecchio dal 2006, che ne ha avuto cura in modo meticoloso. La lussuosa imbarcazione è stata in esposizione al Monaco show presso il Quai Chicane C22 del principato di Montecarlo fino al 1 ottobre ed è stata messa in vendita dopo aver avuto un solo armatore come proprietario.

Lo yacht può ospitare a bordo comodamente fino a 16 ospiti, oltre i membri dell'equipaggio, in otto cabine. La suite armatoriale, posizionata sotto il ponte prendisole, gode di una spettacolare vista panoramica a 180° e della totale indipendenza dal resto della nave.

Moneikos è stato costruito dal cantiere italiano di Viareggio Codecasa. Lo yacht è stato oggetto di restyling nel 2017 e nel 2020. È dotato di un ascensore interno che collega tutti i ponti della nave ed una scala a chioccola centrale unisce i vari livelli della nave.

La maggior parte delle generose cabine del personale si trova sul ponte inferiore. Mentre la zona prendisole è coperta per circa il 60% e offre agli ospiti la possibilità di rilassarsi in una piscina idromassaggio circolare con vista mozzafiato.

La sala da pranzo panoramica

Gli interni dello yacht di Del Vecchio sono stati progettati dallo Studio Dedalo che ha scelto arredi di un eleganza senza tempo con legni pregiati e soffitti sono laccati a mano. Grande spazio è stato destinato alla palestra completamente attrezzata che offre a chi si allena una vista meravigliosa. Il costo per Moneikos è di 38 milioni di euro.