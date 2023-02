Le ville senza porte d’ingresso: due dimore nella giungla a contatto con la natura Formafatal ha costruito due ville gemelle in terra battuta in Costa Rica che si aprono sull’Oceano Pacifico con ampie vetrate senza soluzione di continuità.

A cura di Clara Salzano

Una delle due ville Achioté di Formafatal

Due ville incastonate nella giungla a 300 metri sopra il mare rappresentano la prima costruzione in terra battuta del Costa Rica. A realizzarle è lo studio Formafatal che ha edificato le due costruzioni su una collina sopra Playa Hermosa. Le ville gemelle sono caratterizzate da ampie vetrate a tutta altezza con vista mozzafiato sulla giungla e l'Oceano Pacifico.

Formafatal per Achioté

Achioté è il nome del progetto delle due ville di Formafatal in Costa Rica. Misura 90 metri quadrati e sono immerse in 11.000 metri quadrati di giungla, a 300 metri di altezza sopra il mare. Per realizzare le due costruzioni in terra battuta è stato usato il terreno argilloso ricavato dagli scavi per le ville. La collina su cui sorge Achioté si trova vicino alla città di Uvita e le due ville, in parte a sbalzo sulla giungla, sono state ideate per gli affitti a breve termine in questa zona paradisiaca del Costa Rica.

Le ville di Formafatal in Costa Rica

Non ci sono porte di accesso alle due ville di Formafatal in Costa Rica ma solo ampie vetrate a tutta altezza, senza cornice, che permettono viste senza soluzione di continuità sull'orizzonte e una completa penetrazione di interno ed esterno delle abitazioni.

La piscina di una delle ville

L'obiettivo dello studio di architettura era quello di realizzare case sostenibili con interni biofili con un design semplice ed essenziale. Le due ville sono immerse nella lussureggiante vegetazione tropicale e i materiali e i colori usati dialogano perfettamente con l'ambiente circostante.

Il tramonto da Achioté

Achioté contempla due costruzioni architettonicamente uguali nel design, materiali, disposizione in pianta e orientamento verso i punti cardinali. Il progetto è stato ispirato dalla posizione del terreno di costruzione rispetto all'Oceano Pacifico. A distinguere le due ville è la scelta dei colori all'interno, che si ripete fino all'esterno delle abitazioni e che richiama le diverse energie percepite sul sito prima della loro costruzione. Infatti, nonostante ci sia una distanza di appena 12 metri tra le due costruzioni, ognuna di esse suscita vibrazioni differenti. Ogni villa comprende un'ampia camera da letto con zona salotto separata e una piscina a sfioro privata. Ai lati solo piante tropicali e panorama mozzafiato.