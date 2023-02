La nuova business class del Boeing 777 è un salotto privato nei cieli del mondo La nuova business class del Boeing 777 prevede un design innovativo per le poltrone, letti reclinabili e schermi giganti a creare in volo spazi simili a salotti di casa.

A cura di Clara Salzano

La nuova business class del Boeing 777

Volare in aereo ma con la comodità di casa o anche meglio non è più solo un'idea bensì la novità introdotta da Air France. Si tratta della nuova business class del Boeing 777 che vola da Parigi a New York e prevede un nuovo design per le poltrone, letti reclinabili e schermi giganti a creare in volo spazi simili a salotti di casa.

La nuova business class di Air France

La nuova cabina del Boeing 777 ha sedili dotati al centro di un pannello che può essere abbassato per creare uno spazio conviviale dedicato a chi viaggia insieme. Si tratta dei nuovi posti premium economy di Air France che ha introdotto la classe business con 48 sedili che hanno accesso ai corridoi, maggiore privacy e letti più lunghi della media.

I sedili reclinabili del nuovo Boeing 777 di Air France

Le nuove cabine sono state installate sul primo Boeing 777 che ha viaggiato il 22 gennaio 2023 da Parigi-Charles de Gaulle a New York-JFK. Anche Rio de Janeiro in Brasile e Dakar in Senegal saranno destinazioni servite dal nuovo stile di volo Air France. I passeggeri del nuovo Boeing 777 sono accolti a bordo dell'aereo da un cavalluccio marino alato retroilluminato che si ispira al fondatore della compagnia e alla ricca storia.

I dettagli del nuovo sedile

La compagni ha dichiarato che entro la fine del 2023 tutte le cabine business a lungo raggio di Air France saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente reclinabili e degli altri servizi del Boeing 777. Il nuovo design a bordo era in realtà già stato testato sull'A350 di Air Force ma sul nuovo Boeing 777 sono stati aggiunti maggiori dettagli, più moderni e confortevoli come le porte che permettono di chiudersi come in una cabina privata o di ampliare lo spazio di convivialità, i monitor 4K e il sistema di accoppiamento audio Bluetooth.