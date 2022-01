The One, la casa più costosa al mondo: si vende a 295 milioni di euro Situata su un promontorio di Bel Air con vista a 360° su Los Angeles, The One è la proprietà più grande e costosa mai realizzata su un terreno urbano e si vende a 295 milioni di euro.

A cura di Clara Salzano

The One di McClean Design

Sembra fluttuare sopra la città di Los Angeles, la nuova proprietà più grande e costosa mai realizzata su un terreno urbano. Si chiama The One (non a caso) e con i suoi 15.378 metri quadrati, offre viste a 360 gradi dall'Oceano Pacifico alle imponenti montagne di San Gabriel. È stata messa sul mercato per 295 milioni di euro e sarà venduta online dal 7 al 10 febbraio 2022.

The One sulla collina di Bel Air

Già nel 2015 aveva fatto notizia il progetto dello studio McClean Design per la casa più costosa d'America, adesso che l'ambizioso disegno è stato edificato, sembra un sogno. Nella storia immobiliare la cifra da listino di The One è stata raggiunta solo dallo Chateau Louis XIV in Francia, la Pollock's Path Estate a Hong Kong e l'attico La Belle Epoque di Monaco. Per arrivare a costare 295 milioni di euro ne deve valere davvero la pena.

The One ha quattro piscine

The One ha una posizione unica sulla collina di Bel Air, sembra quasi sospesa in aria e una vista. a360° sul panorama tutto intorno. Si sviluppa su una superficie di 10.000 metri quadrati e comprende 20 camere da letto, ognuna con vista sull'Oceano o Los Angeles, 30 bagni, quattro piscine, un garage per 30 automobili, un'enorme discoteca, un salone di bellezza e una spa, una pista da bowling, una cascata su due livelli, un cinema privato e c'è persino un salone di bellezza e una pista da corsa privata panoramica.

L’ingresso di The One

La proprietà comprende anche tre ville più piccole destinate agli ospiti mentre la camera da letto principale è come una villa indipendente al centro di The One con una propria piscina, cucina, una spa, bagno turco e jacuzzi.

Il salone di bellezza di The One

Varie terrazze panoramiche, un ampio giardino e alte palme circondano la villa su 3 lati mentre sul quarto lato si trovano la pista da jogging e un fossato con pareti di vetro. Il palazzo comprende inoltre cinque ascensori e soffitti a LED che cambiano effetto in base alle preferenze creando un cielo terso o di stelle. Un sogno da più di mille e una notte.