Kate Middleton e Meghan Markle insieme in abiti da sposa: i murales “reali” invadono Bristol Tra le strade di Bristol è comparso un murales che mostra Kate Middleton e Meghan Markle insieme in abiti da sposa: ecco chi lo ha firmato e il suo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Sognavate di vedere ancora una volta Kate Middleton e Meghan Markle fianco a fianco? I vostri desideri sono stati avverati, anche se solo con una originale trovata artistica. È ormai risaputo che tra le due non corra buon sangue, basti pensare al fatto che da quando vivono "a distanza", ovvero la prima in Gran Bretagna e la seconda in California, si sono riviste solo in occasioni ufficiali come i funerali di Elisabetta II, ma ora sono state avvistate di nuovo insieme. Tra le strade di Bristol è comparsa un'opera di street art che le mostra mano nella mano in abiti da sposa: ecco chi ha realizzato il murales e il suo significato simbolico,

I murales dedicati ai Royals di TVboy

Si chiama TVboy, alias Salvatore Benintende, ed è lo street artist italiano che ha invaso le strade di Bristol con una serie di murales ispirati alla Royal Family inglese. Palermitano classe '80, realizza opere ispirate alla pop art statunitense, è diventato noto al grande pubblico col murales che raffigura un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ora, complici i numerosi scandali che hanno coinvolto i Windsor negli ultimi anni, ha voluto raffigurare le "teste coronate" in una versione insolita.

Il principe Harry raffigurato da TVboy

Il primo a comparire sulle mura della città britannica è stato il principe Harry: definito "Ribelle senza una corona", è stato dipinto sorridente in abiti casual con il libro Spare tra le mani. La seconda protagonista dei murales è la regina Elisabetta II con uno dei suoi iconici completi vitaminici: tiene tra le mani un ritratto del figlio Carlo, il nuovo re d'Inghilterra, e accanto a lei c'è la scritto "God Save my son!", ovvero "Dio, salva mio figlio!".

Il murales dedicato a Elisabetta II

Il significato dell'opera con Kate e Meghan

L'opera di street art firmata TVboy che ha attirato maggiormente il pubblico di Bristol è stato però quello dedicato a Kate Middleton e Meghan Markle. Entrambe indossano l'abito da sposa total white del loro Royal Wedding, la prima il modello in pizzo firmato Alexander McQueen, la seconda il vestito minimal con lo scollo a barca di Givenchy, ma la cosa particolare è che si tengono per mano stringendo una bandiera arcobaleno. Al motto di "Royal Love with Meghan & Kate" Salvatore Benintende ha voluto celebrare l'amore in tutte le sue forme, dalle unioni civili ai matrimoni reali. Così facendo, non solo ha riunito le due "nemiche" di casa Windsor ma ha anche reso i reali inglesi dei personaggi pop. Sarà per questo che centinaia di visitatori non esitano a mettersi in fila per fotografarsi al loro fianco tra le strade di Bristol?