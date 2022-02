Il fotografo che avvolge le famiglie e le loro case nella plastica Un fotografo giapponese immortala coppie o famiglie e le loro case avvolgendole in involucri di plastica sottovuoto come in un sacchetto ermetico. Vi raccontiamo la sua arte.

A cura di Clara Salzano

Una delle fotografie della serie Fresh Love di Haruhiko Kawaguchi pubblicata su Fraction Magazine US – Critical Mass 2020

Ci vogliono 10 secondi per catturare l'immagine di un amore sottovuoto per Haruhiko Kawaguchi. Il fotografo giapponese realizza scatti di coppie o famiglie con le loro case avvolte in teli di plastica sottovuoto. Le persone con tutte le loro cose vengono chiuse come in dei sacchetti ermetici in cui restano in apnea per 10 secondi prima che Haruhiko Kawaguchi ottenga la foto desiderata.

Uno scatto di Haruhiko Kawaguchi per la serie Fresh Love pubblicata su Fraction Magazine US – Critical Mass 2020

Il fotografo Haruhiko Kawaguchi si fa chiamare Hal, in omaggio al computer parlante di Stanley Kubrick in "2001: Odissea nello spazio". La sua nuova serie di immagini di case con coppie e famiglie sottovuoto si chiama Fresh Love e vuole essere un riferimento alla connessione umana nelle sue molteplici forme. Le coppie sono sempre state un soggetto prediletto da Hal perché ha sempre amato "visualizzare l'intimità e l'amore" tra le persone. La sua serie fotografica di successo precedente, Pinky & Killer e Couple Jam, immortalava coppie sottovuoto in ambienti circoscritti: "Voglio catturare l'amore così com'è e la vasca da bagno è un veicolo ideale per incapsulare la vivida realtà nelle mie immagini. Un grande tema nell'umanità è l'Amore, e io, il fotografo Hal, sto sfidando il tema maestoso!".

Couple Jam @PHOTOGRAPHERHAL

Come si realizzano le fotografie di Haruhiko Kawaguchi

La serie Fresh Love ha avuto inizio quanto alcuni amici di Hal hanno affermato di poter stare in apnea anche quindici secondi. Cosi il fotografo giapponese ha ideato la nuova scenografia non più limitata alla coppia ma alla loro casa con tutti gli oggetti, dagli alberi alla macchina agli arredi. Per realizzare il telo di plastica su misura, lo stesso che viene usato per avvolgere i futon, ci vogliono circa due settimane e sul set non ci sono mai meno di sette persone.

Haruhiko Kawaguchi per Fresh Love

Una volta coperta la casa e le persone della casa, viene aspirata tutta l'aria con un vecchio aspirapolvere; e ogni cosa, comprese le persone, sono confezionate sottovuoto. Occorrono 10 circa per scattare la fotografia, in cui le persone restano in apnea a e avvertono la pressione dell'aria addosso. Può sembrare un'opera sadomasochista ma in realtà per Kawaguchi è il suo modo per mostrare e preservare l'amore di due persone.