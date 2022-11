Harrods diventa una casetta di marzapane: lo spettacolare allestimento di Dior per Natale Christian Dior adorava il periodo natalizio: le decorazioni scelte per le vetrine e la facciata di Harrods intrecciano simboli e ricordi d’infanzia.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @dior e @harrods

Chi si trova a Londra nel periodo natalizio sa che non c'è nulla di più bello che fare un giro da Harrod's: entrare nello storico department store britannico è come passeggiare in una fiaba natalizia o tra le musiche dello Schiaccianoci. Quest'anno anche Dior ha aggiunto un pizzico di magia: la Maison francese ha decorato le vetrine ispirandosi a una casetta di marzapane. Ma è al buio che arriva la vera magia: la facciata illuminata si ispira ai ricordi più cari di Christian Dior e i nuovi simboli dell'ultima collezione.

La vetrina di Harrods, foto di Adrien Dirand per @dior

Le vetrine di Harrods "vestite" da Dior

L'installazione luminosa che riempirà gli occhi dei londinesi si intitola "The Fabulous World of Dior": le 44 vetrine dei grandi magazzini sono state trasformate in una casetta di pan di zenzero (ma tanto chic) grazie a arredi color biscotto e decorazioni bianco glassa. La collaborazione tra le due sponde della manica non è un caso: Christian Dior adorava questo periodo dell'anno.

L’allestimento di Harrods. foto di James Robjant via Instagram @dior

Sulla facciata esterna trionfa un galeone tra le onde, insieme a una gigantesca rosa dei venti. La rosa dei venti è un ricordo d'infanzia dal couturier francese: decorava il salotto della casa dei suoi genitori in Normandia. Le rose fiorite invece sono uno dei simboli della collezione Primavera/Estate 2023 disegnata da Maria grazia Chiuri

Leggi anche La casa natale di Hitler diventa una stazione di polizia

Il pop up di Dior da Harrods, foto di Adrien Dirand via Ig @dior

La mostra di Dior da Harrod's

Ma la collaborazione non si ferma a luci e vetrine: all'interno Dior ha creato due nuove boutique pop-up, ispirate proprio ai colori di una casetta di marzapane. Una riproduce proprio l'Atelier di Monsieur Dior, trasportando i visitatori a Parigi. Nel cuore del grande magazzino britannico si può visitare anche una mostra con le "miniature" dei luoghi emblematici di Dior – da Granville a La Colle Noire e 30 Montaigne. Se il profumo di canditi e pan di zenzero vi ha messo fame, obbligatoria una pausa al bistrò di Dior dentro il grande magazzino, dove cucina inglese e francese si fondono. Del resto non è Natale senza una tavola imbandita!