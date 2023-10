Galerie Lafayette trasformata in una biblioteca: dove potrebbe chiudere il celebre grande magazzino Il negozio di lusso francese starebbero valutando di non rinnovare il contratto di locazione di uno dei suoi edifici che ora potrebbe diventare una biblioteca.

A cura di Annachiara Gaggino

Le Galeries Lafayette a Berlino

Se ne parla da quasi cento anni, ma sembra che il sogno dei bibliotecari tedeschi stia per diventare realtà. L'edificio che ospita le Galeries Lafayette sulla Friedrichstrasse a Berlino potrebbe diventare la prima biblioteca centrale della città, una proposta del Senatore della Cultura, Joe Chialo che questa settimana ha reso noto che è in corso una contrattazione per la vendita dello spazio che al momento ospita i grandi magazzini di lusso francesi, riportando anche un potenziale prezzo della compravendita, oltre che un costo per la riconversione dell'edificio. Secondo quanto stimato dal Senatore alla Commissione Cultura della Camera dei Rappresentati di Berlino il progetto richiederebbe 589 milioni di euro, una cifra troppo alta secondo alcuni rappresentati politici della città che, oltre ad aver sollevato dei dubbi sull'idoneità dell'immobile a ospitare una biblioteca, ritengono che non ci sia spazio in bilancio per un'operazione di tale portata.

Il progetto di riconversione dei grandi magazzini

Ma perché si sta pesando di trasformare uno spazio dedicato allo shopping in uno dedicato alla cultura? La catena di lusso francese starebbe valutando l'idea di ritirarsi dalla capitale tedesca dopo 28 anni, approfittando della scadenza del contratto di locazione dell'edificio, che dovrebbe aversi alla fine del 2024. Secondo Joe Chialo, la biblioteca potrebbe essere operativo entro il 2026, grazie al contributo dell'architetto francese Jean Nouvel che ha riprogettato gli spazi.

Un'idea sostenuta da bibliotecari tedeschi

Nonostante l'idea abbia incontrato l'ostilità della classe politica, i bibliotecari tedeschi considerano questa "l'occasione del secolo" e si sono uniti all'appello per portare avanti l'iniziativa, anche in considerazione del fatto che a Berlino una vera e propria biblioteca centrale manchi da oltre 120 anni e il proprio patrimonio librario sia conservato in due siti posti nelle due ex aree della città: Est e Ovest. A 33 anni dalla riunificazione non esiste ancora una sola biblioteca per la città e oltre 700 bibliotecari hanno firmato una lettera indirizzata al Parlamento di Berlino per la realizzazione del progetto ritenendo che l'edificio sia perfetto per lo scopo. Il palazzo ha una struttura circolare a pianta aperta ed è realizzata in vetro e metallo, materiali che attirano la luce naturale e avrebbe un ottimo potenziale per diventare un punto di incontro per rivalorizzare un quartiere che, al momento, ospita solo uffici e negozi di lusso.