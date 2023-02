Ettore Sottsass aveva costruito una villa alle Hawaii: ecco quanto vale È in vendita una delle sette case progettate da Ettore Sottsass, uno degli architetti e designer più influenti del XX secolo.

A cura di Clara Salzano

La casa progettata da Ettore Sottsass alle Hawaii – Credit Realtor

Ettore Sottsass è stato uno degli architetti e designer italiani più conosciuti e amati nella storia, anche all’estero, dove fu selezionato per rappresentare il nuovo design italiano all’epocale mostra del MoMA “Italy. The new domestic landscape” del 1972. Tanti conoscono Sottsass per i suoi oggetti di design, molti dei quali di critica sociale, ma in pochi sanno che il famoso designer realizzò anche una serie di case in giro per il mondo. Oggi, una delle sette abitazioni disegnate da Sottsass e delle sole due presenti negli Stati Uniti, è in vendita a Kula, Hawaii.

La proprietà a Kula disegnata da Ettore Sottsass – Credit Realtor

La casa progettata da Ettore Sottsass a Kula è una costruzione iconica nell'entroterra di Maui alle Hawaii non solo perché è stata disegnata da uno degli architetti e designer più influenti del XX secolo ma perché è caratterizzato da un design unico fatto di volumi geometrici sovrapposti dai colori vivaci che gli è valso la pubblicazione in numerose riviste e in musei internazionali come il Centre George Pompidou di Parigi.

Il salotto della casa di Ettore Sottsass a Kula – Credit Realtor

Ettore Sottsass ha progettato ogni dettaglio della proprietà di Kula, che si estende su un terreno di mezzo acro ed è immersa nella natura. Come i suoi vasi e arredi, l'abitazione è "un'esplorazione sensoriale nell'interazione di colore, forma e luce" con volumi colorati che si intersecano e dialogano col paesaggio. La casa comprende tre camere da letto con vista mozzafiato sull'oceano e sulle montagne e quattro bagni. Una grande sala con ampie vetrate offre la sensazione di sentirsi a stretto contatto con la natura circostante e in completa privacy.

Leggi anche Oasis Tiny House, una piccola casa nel paradiso delle Hawaii

La cucina della casa – Credit Realtor

La maggior parte dei mobili della casa sono stati progettati su misura da Sottsass, come anche alcuni oggetti tipo posate, bicchieri, porcellane e molto altro ancora. L'abitazione oggi è in vendita per 4.500.000 di dollari, ad esclusione di arredi e oggetti disegnati da Ettore Sottsass che prevedono una vendita separata.