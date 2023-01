Esiste un’isola con due soli abitanti e una casa, ecco dove si trova Si può visitare l’isola che ha solo una casa, una popolazione composta da soli due abitanti e dove nidificano i takahē.

A cura di Clara Salzano

Mana Island

Ci sono notti in cui sembra che l'isola di Te Mana o Kupe o Aotearoa o Mana Island gridi. Si tratta di un santuario della natura, a mezz'ora dalla costa settentrionale della Nuova Zelanda, dove c'è solo una casa con due abitanti, che presto diventeranno tre. Nessun altro vive su Mana Island se non la numerosa popolazione di uccelli, alcuni molto rari, foche, pinguini e gechi.

Mana Island vista da terra

Mana Island è un'isola priva di predatori, situata al largo della costa di Porirua, in Nuova Zelanda. Dal 1998 un gruppo di volontari, Friends of Mana Island (FOMI) fornisce supporto al Dipartimento di Conservazione (DOC) nella manutenzione dell'ecosistema sull'isola e organizza visite guidate sull'isola. Dalla terraferma Mana Island sembra solo infatti uno scoglio roccioso che emerge dall'acqua ma giunti sull'isola ci si accorge che è ricoperta di una flora incontaminata e una fauna davvero rara. A Mana Island oggi vivono solo la scrittrice Flora Feltham e il marito Pat che presto avranno un bambino. È proprio Feltham a raccontare la vita sull'isola dove esiste solo la loro casa. I temi di vita sono scanditi dal lavoro di suo marito che lavora per il DOC e monitora l'habitat naturale dell'isola.

I rari takahē di Mana Island

Su Mana Island esistono alcuni esemplari rari di uccelli. Si tratta dei takahē, con il loro becco rosso e il piumaggio blu. Nel mondo ne esistono meno di 500 esemplari e alcune coppie vengono a nidificare proprio su quest'isola a largo della Nuova Zelanda. I takahē arrivano per nidificare a Mana Island in primavera ed è proprio per prendersi cura di questi rari animali, con altri, che Flora Feltham e Pat sono sull'isola. La coppia resta per dieci giorni ogni volta sull'isola, poi una barca passa a prenderli per condurli sulla terra ferma dove rimarranno quattro giorni per visitare amici e familiari e soprattutto fare provviste da portare sull'isola per i successivi dieci giorni.