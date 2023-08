Elisabetta II, dove verrà esposta la sua prima statua con i cagnolini corgi La regina Elisabetta II continua a essere il simbolo del Regno Unito a quasi un anno dalla morte ed è per questo che sono ancora moltissimi coloro che vogliono renderle omaggio. Presto, ad esempio, nella contea di Oakham arriverà la sua prima statua con i corgi.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II è morta quasi un anno fa ma, nonostante ciò, il suo ricordo è ancora vivido, a prova del fatto che è stata il simbolo di un'epoca d'oro della Gran Bretagna. Certo, i problemi nel suo regno non sono mancati, dalla pandemia agli scandali legati all'addio di Harry e Meghan, ma è riuscita ad affrontare tutto con estrema professionalità ed eleganza. Non sorprende, dunque, che siano ancora moltissimi coloro che non perdono occasione per celebrarla. Presto, ad esempio, verrà esposta una nuova statua in sua memoria e la cosa particolare è che a farle "compagnia" nell'opera d'arte ci saranno gli amati corgi.

Chi sta realizzando la statua di Elisabetta II con i corgi

Chi non ricorda la passione di Elisabetta II per i corgi? Ora questo suo amore per gli iconici cagnolini diventerà davvero indelebile grazie a una nuova statua. In tutto il Regno Unito ci sono solo altre 7 opere d'arte simili dedicate alla compianta sovrana ma nessuna di loro la raffigura con i cuccioli che le hanno fatto compagnia per tutta la vita. Ad avere l'idea è stata la dottoressa Sarah Furness, Lord luogotenente di Rutland, che, dopo essere stata sommersa dalle lettere degli abitanti della contea in lutto per la sua morte, ha deciso di commissionare allo scultore britannico Hywel Brân Pratley un scultura unica nel suo genere da esporre all'esterno della biblioteca di Oakham, la contea più piccola d'Inghilterra.

Hywel Brân Pratley alle prese con la creazione della scultura

Quando verrà inaugurato il memoriale

L'artista è stato chiamano a raffigurare Elisabetta II in abiti di Stato nel fiore della sua gioventù, ovvero quando aveva circa 25 anni, e per farlo ha studiato attentamente delle foto d'archivio risalenti agli anni '50-'60. La statua (attualmente in costruzione) verrà realizzata con 800 kg di argilla, arriverà a 2 metri di altezza, sarà ricoperta di bronzo e includerà anche una panca in pietra per far sedere i passanti. La sua particolarità? I tre corgi scolpiti in diverse pose: uno posizionato ai piedi della sovrana, uno che salta e l'ultimo rivolto in avanti. Nel giro di una settimana l'opera d'arte dovrebbe essere conclusa ma per il memoriale bisognerà attendere alcuni mesi, visto che il tutto dovrà essere arricchito con un piedistallo con su scritto: "Eretta in omaggio a Sua defunta Maestà attraverso sottoscrizione pubblica da parte degli abitanti di Rutland per le generazioni future".