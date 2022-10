Cos’è la polvere di patatine Cheetos e perché in Canada le hanno dedicato una statua Una statua di 5 metri ad Alberta, in Canada, con giganteschi polpastrelli dipinti di arancione omaggia la deliziosa polvere di Cheetos.

A cura di Clara Salzano

La statua che omaggia la polvere di Cheetos

"Se non ti lecchi le dita godi solo a metà" è il famoso slogan di uno snack che è diventato ormai internazionale e indicativo del piacere universale di assaporare il gusto di una patatina, anche dopo averle finitem semplicemente raccogliendo il suo residuo appiccicoso lasciato sulle mani. A Cheadle, in Alberta, hanno omaggiato la gustosa polvere di patatine Cheetos, dall'iconico colore arancione, con una statua alta 5 metri che raffigura dei giganteschi polpastrelli spolverati di formaggio colorato.

Le patatine Cheetos

La polvere di Cheetos è quel gustoso residuo di farina di mais a base di formaggio, di colore arancione, che lascia sulle dita la patatina dopo averla mangiata. Il famoso marchio di snack canadese ha scelto la città di Cheadle, in Alberta, dove lasciare il suo segno, per l'assonanza del nome con Cheetle, il termine ufficiale per indicare l'iconica polvere arancione delle sue patatine.

Una scena di Toy Story con le Cheetos

Le patatine Cheetos sono sicuramente tra gli spuntini più amati, non solo in Canada ma in tutto il mondo, proprio per la loro caratteristica di lasciare sulle dita una gustosa polvere arancione. La statua, Cheetle Hand Statue, a Cheadle, è "una celebrazione monumentale dell'iconica polvere arancione, Cheetle, in un villaggio che suona proprio come questo", spiega l'azienda nel comunicato stampa. C'è anche una definizione da dizionario per Cheetle e si intende "il residuo polveroso che rimane sulla punta delle dita mentre mangi il gustoso spuntino al formaggio, Cheetos".

Leggi anche 10 protezioni solari in polvere da provare

Un’opera d’arte con le dita polverose di Cheetos

Il marchio Cheetos da tempo cercava un luogo dove realizzare la sua statua celebrativa e l'ha trovato nel villaggio dell'Alberta con un nome simile, Cheadle. I canadesi possono visitare l'opera grandiosa fino al 4 novembre 2022. Mangiare delle patatine è di per sé già un'esperienza piacevole ma la polvere che viene lasciata sulle dita prolunga quel piacere. La nuova statua di 5 metri vuole proprio rendere omaggio a quest'esperienza impagabile che tutti avranno provato almeno una volta nella vita.