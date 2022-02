Camera con vista mobile: l’iconica R4 della Renault diventa panoramica Il designer Mathieu Lehanneur ha reinventato per Renault la leggendaria R4 in occasione dei sessant’anni dell’autovettura trasformandola in una camera con vista mobile.

A cura di Clara Salzano

Mathieu Lehanneur ha reinventato la R4 della Renault

Renault e designer Mathieu Lehanneur hanno reinventato la leggendaria R4 per celebrare i sessant'anni dell'autovettura. È nata Suite Nº4 che ha trasformato la storica automobile Renault in una camera con vista mobile.

La SUITE N°4 è una camer d’albergo mobile

"SUITE N°4 è una nuova esperienza di mobilità e di viaggio. Volevo unire il mondo dell'auto e quello dell'architettura per creare una camera d'albergo all'aperto. Anche meglio della più raffinata suite sontuosa, l'auto è esattamente dove vuoi che sia , che sia in riva al mare, in mezzo a un campo o in giro per la città che hai sempre sognato", così il designer Mathieu Lehanneur descrive la sua creazione. Suite n.4 è una camera d'albergo mobile con tetto panoramico che conquista tutti.

C’è anche una panca estraibile per maggiore comfort a bordo

Sono trascorsi 60 anni da quando è stata lanciata l'originale Renault 4L originale e solo tra il 1961 e il 1994 sono stati venduti otto milioni di queste autovetture iconiche tanto da diventare l'auto del popolo di Renault. Il grande successo è da ricercare nei suoi interni spaziosi e la meccanica semplice, che non richiedeva grande manutenzione. La Renault 4L era considerata la prima berlina del mercato. Il designer Lehanneur è riuscito a sfruttare la grande spazialità della R4 per creare una camera d'albergo mobile. Una vettura originale è stata convertita in una EV. La R4 è diventata una camera con vista grazie ai vetri che sostituiscono metà della carrozzeria originaria senza modificare l'iconica la silhouette della 4L. Gli interni sono stati realizzati in velluto giallo e ciniglia a coste che rendono lo spazio molto confortevole. C'è persino una pedana estraibile che aumenta lo spazio interno e crea una zona salotto ulteriore per il massimo comfort.