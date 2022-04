Aerei vestiti per l’estate con le righe come un telo da mare La compagnia aerea più popolare per il tempo libero in Germania ha svelato i suoi nuovi aerei a righe, ispirati agli ombrelloni, alle sedie a sdraio e ai teli da mare, che sarà difficile non notare.

A cura di Clara Salzano

Aerei a righe nei cieli della Germania

"Un'estate al mare – Voglia di remare – Fare il bagno al largo – Per vedere da lontano gli ombrelloni, -oni, -oni", cantava Giuni Russo e sembra che Condor, la compagnia aerea per le vacanze più popolare in Germania, abbia preso alla lettera la sua canzone quando ha deciso di presentare la sua nuova flotta di aerei rigati e colorati, ispirati agli ombrelloni, ai teli da bagno e alle sedie a sdraio: difficile che passino inosservati nei cieli: “La strada giusta può essere trovata solo con un obiettivo in mente. Per noi, questo obiettivo è chiaro dal 1956: la tua vacanza (vacanza) dovrebbe iniziare con noi a bordo!”.

La nuova flotta di aerei Condor

Ombrelloni, teli mare, sdraio, sono tutti oggetti che evocano momenti felici e pensieri spensierati come dovrebbero essere le vacanze ecco perché la compagnia aerea più popolare per il tempo libero in Germania, Condor, ha deciso di rinnovare il design dei suoi aerei: “Le righe ti faranno sorridere. Rappresentano la semplicità, la libertà di vivere il mondo, la dolce brezza tra i capelli, il sole sul viso”, spiega la compagnia aerea. I nuovi aerei Condor sono stati rigati e colorati nelle tinte Sunshine (giallo), Passion (rosso), Sea (blu), Island (verde) e Beach (beige).

La versione Sea del Condor

Il primo aereo della nuova flotta a righe Condor è stato l’A330neo per Tolosa ed è decollato con le strisce verdi. "Condor ha subito una trasformazione negli ultimi due anni e mezzo" – afferma Ralf Teckentrup, CEO di Condor – “da filiale di un gruppo di viaggio integrato verticalmente a compagnia aerea indipendente che guarda con orgoglio alla sua storia e tradizione, mentre allo stesso tempo intraprende la strada verso il futuro Vogliamo esprimere questo inequivocabilmente attraverso la nostra identità aziendale: Condor è vacanza e Condor è inconfondibile, come il nostro nuovo design, con il quale ora ci stiamo lanciando nel futuro. Il nostro nuovo marchio sono le strisce, il nostro marchio figurativo sta per la nostra origine e i colori per la diversità. Questa triade è nuova, ciò che resta è la nostra passione. Ha sempre reso unico Condor e quindi si riflette anche nella nostra affermazione: la passione è la nostra bussola”.