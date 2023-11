A Firenze lo storico Cinema Odeon rinasce come libreria Nel cuore di Firenze, un ex cinema è stato trasformato in una libreria: un esempio di come si possa fare cultura senza lasciare indietro l’eredità del passato.

A cura di Arianna Colzi

La libreria Giunti Odeon | Foto Giunti Odeon

Si candida a diventare una delle librerie più belle d'Italia, la nuova Giunti aperta a Firenze in via Degli Anselmi, all'angolo di Piazza Strozzi. Dopo la chiusura dello storico cinema-teatro Odeon, le polemiche non erano mancate ma ora l'ex sala è stata riportata in vita diventando un vero e proprio centro culturale polifunzionale. "Una libreria unica al mondo, un luogo intriso d'arte", come la definisce Giunti.

Gli esterni della libreria cinema | Foto Giunti Odeon

A Firenze una libreria unica al mondo: dove si trova

Il palco e il grande schermo sono rimasti intatti, così come la galleria con le splendide poltroncine color ocra. Il Cinema Odeon di Firenze era una delle poche rimaste aperte nel centro storico e, dopo la sua chiusura nel 2022, le preoccupazioni e le polemiche non erano mancate. Il vecchio Cinema Savoia (così si chiamava quando fu aperto nel 1922), di proprietà della famiglia Germani dal 1936, era ed è un capolavoro architettonico che splende in uno dei palazzi storici di Firenze, Palazzo dello Strozzino.

Gli interni | Foto Giunti Odeon

Gli spazi Art Déco del vecchio cinema, però, non sono rimasti spopolati a lungo. All'inizio di novembre, infatti, ha aperto la nuova libreria cinema e bistrot Giunti Odeon, riportando all'antico splendore la sala anni Venti. Nella platea svuotata dalle poltrone sono stati installati diversi scaffali pieni di libri. A fare da sfondo ai romanzi illuminati da piccoli fari, c'è il grande schermo dietro al palco dove, una volta al giorno dalle 21 a mezzanotte, vengono proiettati i film di oggi e i cult di ieri. Allo schermo si aggiunge anche un ledwall per la programmazione durante il giorno.

Foto Giunti Odeon

Il progetto prevede anche un bistrot, il Caffè Odeon, arredato in stile nordeuropeo con un grande tavolo di legno al centro dello spazio. La nuova Giunti Odeon è stato realizzato sotto la direzione creativa di Gabriele Ametrano, già direttore del festival letterario La Città dei lettori. I lavori di restaurazione della sala di Palazzo dello Strozzino sono stati curati dallo studio Benaim di Firenze che ha ridato vita a una serie di elementi architettonici: arazzi e decorazioni.

I libri sotto lo schermo | Foto Giunti Odeon

Tra le attività che saranno ospitate a Giunti Odeon ci saranno presentazioni, mostre, letture e concerti. La prima mostra sarà inaugurata il 10 dicembre e sarà una personale del pittore toscano Massimo Giannoni.