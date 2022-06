Un birrificio, piscine, cascate e bidet da 10.800 euro: la dacia di lusso di Vladimir Putin Secondo una serie di documenti raccolti dall’OCCRP, Vladimir Putin sarebbe proprietario di una dacia di lusso con piscine e birrificio all’interno. Il Presidente russo nega. Scopriamo le caratteristiche della proprietà.

A cura di Clara Salzano

Come potrebbe essere la dacia di Vladimir Putin – Credit OCCRP

Con il termine dacia in russo si indica un'abitazione di campagna, una villetta rurale dove trascorrere le vacanze e il tempo libero. E sembra che Vladimir Putin, secondo una serie di documenti raccolti dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), abbia la sua dacia di lusso nella regione settentrionale della Carelia russa. Non bisogna aspettarsi ovviamente una struttura dismessa bensì una vera e propria villa con un birrificio nella proprietà, varie piscine, una cascata e all'interno bidet da 10.800 euro. Il presidente russo ha sempre tuttavia negato di essere proprietario di tale dimora.

La “Capanna del pescatore”, come è definita la dacia in Carelia sul sito dello studio di architettura che l'ha progettata, era stata denunciata già nel 2016 della rete televisiva Dozhd che aveva trovato dei legami della struttura con il presidente russo. Innanzitutto è sembrato strano trovare una dimora così estesa e di lusso circondata da guardie della sicurezza, in una regione così remota della Russia. La proprietà inoltre risulta intestata a diverse società di proprietà di Yuri Kovalchuk, alleato di Putin e principale azionista della Banca Rossiya, soprannominata la "Banca di Putin". Di recente l'OCCRP ha inoltre raccolto una serie di email che ribadirebbero il legame della dacia con il presidente russo.

Il Presidente russo Vladimir Putin

Secondo i dati in possesso del governo del Regno Unito, Vladimir Putin sarebbe proprietario solo di un piccolo appartamento a San Pietroburgo, due auto dell'era sovietica, una roulotte, un garage e percepirebbe uno stipendio presidenziale di circa 110.000 sterline all'anno. Nelle mail raccolte da OCCRP risulta invece che La “Capanna del pescatore” comprenda diversi edifici dalle linee curve. L'edificio principale è costituito da sei camere da letto con bagno, dotati di bidet che costano $ 10.800 euro. All'interno ci sono pavimenti in marmo da 110.000 euro, una piscina coperta con cascata che sgorga dal piano superiore, un eliporto, un birrificio con attrezzature da 345.000 euro, un allevamento di bestiame e di trote nelle vicinanze, e chissà cos'altro ancora.