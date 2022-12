L’albero di Natale di Francesca Ferragni: fiori e oro per addobbare la casa Francesca Ferragni festeggia il suo primo Natale con il figlio Edoardo decorando un enorme albero di Natale in casa.

Il Natale di Francesca Ferragni

È il primo Natale per Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti e la casa della coppia è stata addobbata per le feste. La sorella della più famosa Chiara Ferragni si è trasferita da poco nel nuovo appartamento con il compagno Riccardo Nicoletti e il loro figlio Edoardo. Dopo aver atteso i lavori di ristrutturazioni della nuova dimora, sono pronti per vivere qui il loro primo Natale in famiglia. E nonostante da tradizione l'albero di Natale si fa l'8 dicembre, sono ormai in tanti ad anticiparsi, come anche Francesca Ferragni, per far entrare in casa lo spirito natalizio in vista delle prossime Feste.

L’albero di Natale di Francesca Ferragni

Il Natale a casa della sorella di Chiara Ferragni è nei toni dell'oro con un gigantesco albero che arreda il salotto dell'abitazione. L'albero di Francesca Ferragni è un enorme abete, alto probabilmente più di 3 metri. Gigantesche palle dorate decorano l'albero che è arricchito con fiori finti e fiocchi, foglie dorate e tante lucine.

L’albero di Natale di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ha scelto di addobbare il suo albero di Natale nei toni del bianco e dorato. Si tratta di un grande ed elegante abete ricco di decorazioni, tanto che si vedono a stento i rami dell'albero. Le palle utilizzate sono così grandi da superare le dimensioni del volto del figlio Edoardo.

L'albero natalizio è stato posizionato accanto al tavolo della sala da pranzo della casa di Francesca Ferragni. In un ambiente ampio, tipo open space, si trovano la sala da pranzo e il salotto dove è stato allestito l'albero di Natale. Le decorazioni bianche e dorate dell'albero alternano fiocchi e fiori alle gigantesche palle di Natale di varie dimensioni. Piccole luci calde, tutte dello stesso colore, completano l'addobbo dell'albero di Francesca Ferragni.