La casa di Botero in Italia: un’oasi di pace in mezzo agli ulivi L’artista scomparso pochi giorni fa aveva da quarant’anni una piccola villa in Italia dove si rifugiava ogni estate: proprio nel nostro Paese verrà sepolto insieme alla moglie.

A cura di Arianna Colzi

Il guerriero di Botero in piazza Duomo a Pietrasanta

L'artista colombiano Fernando Botero, lo scultore dell'abbondanza che ha sdoganato i corpi in grado di prendersi spazio, è morto lo scorso 15 settembre a 91 anni. Un vuoto nel mondo dell'arte contemporanea che è percepito ancora più forte in Toscana, nel Comune di Pietrasanta di cui Botero si era perdutamente innamorato al punto da acquistare lì una casa nel 1983.

La casa di Botero a Pietrasanta

La casa acquistata dai coniugi Botero nel 1983 nel piccolo comune della Versilia è un un villino rustico in collina tra gli ulivi ma vicina al centro città, dove Botero aprì anche uno studio. La piccola villetta è ancora visibile grazie all'installazione di un gallo in bronzo sul tetto. Botero trascorreva in Toscana ogni estate e per questo aveva deciso di acquistare una casa proprio sotto la Rocca di Pietrasanta: la città, inoltre, nel 2001 decise di nominarlo cittadino onorario ed è proprio qui che l'artista colombiano verrà sepolto insieme alla moglie, Sophia Vari, scomparsa lo scorso maggio.

Fernando Botero

In un'intervista alla rivista colombiana The Florentine nei primi anni Duemila, Botero dichiarò: "Ho diverse case in giro per il mondo, ma sentimentalmente parlando, questa è la mia preferita". Insieme alla moglie, l'artista greca Sophia Vari, Botero ha costruito la tipica casa rustica di campagna, anche grazie all'aiuto dell'architetto Tiziano Lera: piastrelle di terracotta, muri in pietra, grandi finestre e splendidi giardini pieni di ulivi, lavanda. L'ambiente esterno è arricchito da due statue, una Venere di Botero e un'altra scultura di Vari.

Le statue di Botero esposte nel 2012 a Pietrasanta

La città ha ospitato anche diverse sculture celebri dell'artista che rivendicava sempre di non voler disegnare "i corpi delle donne, ma volumi": Il guerriero (1992) in Piazza Matteotti e il Cavallo con briglie (2009), esposto nella piazza centrale di Pietrasanta nel 2012. Sempre nel 2012, la città ospitò una mostra interamente dedicata all'artista con 80 opere tra tele e sculture esposte in occasione del suo 80esimo compleanno.