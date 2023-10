Elton John, la casa a vetri con vista sulla città è in vendita: qual è il prezzo Il cantante ha messo in vendita il suo appartamento con vista sullo skyline di Atlanta: un gioiello tra arte, lusso e comfort.

Mille e duecento metri quadri tutti in vetro. È l’essenza della casa da sogno ad Atlanta che il cantante Elton John ha messo in vendita dopo 30 anni. Il cantante, infatti, dopo la fine del suo tour, ha deciso di rimanere a vivere a Windsor, in Inghilterra, con il marito David Furnish e i loro due figli.

Colori soft e vista mozzafiato: la casa di Elton John è un’opera d’arte

L’appartamento di Elton John si trova al 36esimo piano di un palazzo di Atlanta, Georgia, ed è composto da un soggiorno, una sala da pranzo disposta su due piani, quattro camere da letto e sette bagni. I toni che dominano nell'immensa abitazione sono soft: dal legno chiaro al bianco, i colori amplificano la luce che filtra dalle vetrate. Il grande salone principale si divide su due piani e spalanca la vista sullo skyline della città: una vista unica, soprattutto dopo il tramonto.

La più grande delle camere da letto è un sogno ad occhi aperti. La stanza, infatti, ha al suo interno un'ulteriore area salotto e un bagno con spa. Non può mancare, in una casa simile, una cabina armadio, anzi due: una appositamente dedicata alle scarpe e una stanza aggiuntiva dedicata al guardaroba. A completare la casa lussuosa si aggiungono anche una palestra, un'area massaggi e le cantine per conservare il vino.

A quanto sarà venduta la casa di Elton John ad Atlanta

Elton John aveva scelto di arricchire e arredare la villa con tanti pezzi unici della sua collezione d'arte privata: un'eredità che il cantante porterà con sé in Inghilterra, ma il cui vuoto potrà essere colmato dalle opere di altri ricchi appassionati collezionisti. La vendita della casa è gestita dalla prestigiosa Sotheby’s International Realty, l'agenzia immobiliare legata alla celebre casa d'aste inglese. Il prezzo fissato è di 4.995.000 dollari (oltre 4.700.000 euro).