Dove vive Marco Mengoni: la casa con il pianoforte e le sue opere d’arte Marco Mengoni partecipa al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Due Vite. Vediamo dove abita il cantante a Milano e com’è fatta la sua casa.

La casa di Marco Mengon

Marco Mengoni, a distanza di dieci anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2013, torna sul palco dell'Ariston. Il cantante originario di Ronciglione, in provincia di Viterbo, nel Lazio, si esibirà di nuovo al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Due Vite. Nell'attesa di vedere la sua performance alla kermesse canora più famosa d'Italia, scopriamo dove vive a Milano oggi e com'è fatta la sua casa.

Marco Mengoni in casa

Dove vive Marco Mengoni

Marco Mengoni è nato in provincia di Viterbo ma all'età di 19 anni si è trasferito a Roma dove ha studiato Lingue all'Università mentre lavorava in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si è trasferito a Milano dove vive tutt'ora.

Marco Mengoni al pianoforte

Non sono molte le immagini che Marco Mengoni condivide della sua quotidianità. Per vedere dettagli della sua intimità bisogna scorrere i suoi profili social fino al periodo di pandemia vissuto negli ultimi due anni quando si è stati costretti a restare in casa.

Il salotto di Marco Mengoni

Com'è fatta la casa di Marco Mengoni

Da alcuni post sui social di Marco Mengoni è stato possibile notare un ampia zona living con pianoforte a prete, comodo divano e angolo dedicato all'arte. Cuscini colorati, sculture contemporanee e quadri completano la decorazione del salotto caratterizzato da una pavimentazione in parquet chiaro.

L’angolo dedicato all’arte a casa di Marco Mengoni

Durante la pandemia il famoso cantante si è dedicato all'arte con un angolo dedicato alla pittura nel salotto di casa.

La cabina armadio di Marco Mengoni

Non si sa con precisione dove si trovi la casa di Marco Mengoni, probabilmente le immagini condivise sono del suo appartamento meneghino. Si nota in alcuni post condivisi una cabina armadio nei toni del bianco e del grigio, molto ordinata.

La cabina armadio di Marco Mengoni

In alcune immagini pubblicate da Marco Mengoni si nota anche una grande balconata e un terrazzo in cui il cantante si rilassa mentre annaffia le piante ma non sappiamo se questo spazi esterni appartengano o meno alla sua abitazione.