Dove vive Al Bano: la tenuta del cantante in Puglia immersa nel verde Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è uno dei super sopiti del Festival di Sanremo 2023. Vediamo com’è fatta la sua tenuta a Cellino San Marco.

Al Bano nella sua tenuta in Puglia

Al Bano è uno degli ospiti speciali, assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, per la seconda serata dell'8 febbraio al Festival di Sanremo 2023. Il famoso cantante di origini pugliesi è un frequentatore assiduo del palco dell'Ariston con quindici partecipazioni alla kermesse canora più importante d'Italia e varie esibizioni come ospite. Nel 2023 Al Bano torna al Festival: vediamo com'è fatta la sua casa a Cellino San Marco, dove vive anche la figlia Jasmine Carrisi e sua madre Loredana Lecciso.

Le Tenute Carrisi

La tenuta Carrisi a Cellino San Marco in Puglia

Al Bano vive in Puglia in una grande proprietà, che prende il suo cognome, a Cellino San Marco, suo paese di origine in provincia di Brindisi. Le Tenute Carrisi sorgono attorno alla settecentesca Masseria Cutri Petrizzi di proprietà del bisnonno di Al Bano dove il cantante ha costruito una vasta proprietà immersa nel verde con boschi, vigneti, uliveti, piscina, spa, hotel, ristorante, diverse residenze in cui alloggia la famiglia e persino un complesso turistico.

Al Bano con Ronn Moss nella sua tenuta in Puglia

Com'è fatta la casa di Al Bano

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, risiede alle Tenute Carrisi in Puglia, con la sua famiglia allargata, e porta avanti un'azienda agricola e vinicola di successo, dove si produce vino e prodotti agricoli di qualità dal 1700. La residenza Carrisi si trova nella villa principale, circondata dalla campagna pugliese, e si sviluppa su più livelli, con alti soffitti, ampi spazi interni e arredamento in stile classico.

La piscina delle Tenute Carrisi

La piscina e gli spazi esterni della tenuta di Al Bano

La proprietà comprende diversi ettari di macchia mediterranea ed è il punto di ritrovo della famiglia del famoso cantautore che ha avuto quattro figli con la prima moglie Romina Power e altri due figli da Loredana Lecciso.

Anche le figlie di Al Bano passano molto tempo nella proprietà del padre, tra la piscina e la spa e nella villa dei Carrisi, caratterizzata da un'architettura storica con terrazze e balconi panoramici, circondata dalla campagna pugliese.