Dormire dentro uno showroom? House of Sunny realizza il sogno degli appassionati di moda Il brand celebre su TikTok e amatissimo dalle star apre le sue porte durante la Fashion Week di Londra offrendo un’esperienza esclusiva per scoprire la nuova collezione.

A cura di Arianna Colzi

Una delle camere da letto nello showroom di House of Sunny

Prende avvio oggi la Fashion Week di Londra e per tutti gli appassionati di moda e living c'è un'esperienza da sogno da provare. Il brand inglese, celebre su TikTok, House of Sunny offre la possibilità di soggiornare per una notte dentro al proprio showroom di Londra, nel quartiere di Hackney, che per questa occasione sarà disponibile sulla piattaforma Airbnb.

Il guardaroba di House of Sunny

House of Sunny su Airbnb: tutti i dettagli del soggiorno speciale

Come ha spiegato il fondatore e designer Sunny Williams, due persone potranno soggiornare gratuitamente per un notte, quella tra il 22 e il 23 settembre, avendo la possibilità di immergersi nelle stanze dello showroom e vedere in anteprima la nuova collezione del brand inglese. Le colorate stanze sono un fulgido esempio dell'estetica coloratissima del brand, amatissimo anche da Kendall Jenner. Le camere sono tutte in toni pastello: dall'ingresso verde a pochi passi dal Broadway Market – con piante e fiori che si schiudono davanti alla porta, come in una fiaba – fino al guardaroba che riprende i motivi del rosa.

Il bagno dello showroom

Il design dello showroom si collega alle linee e all'estetica degli abiti di House of Sunny: ad esempio, la camera da letto, impreziosita da onde rosse su uno sfondo arancione, riprende i colori del celebre "Sundown" cardigan, che a sua volta si rifà ai toni del tramonto. L'esperienza prevede anche un conversazione esclusiva con il designer per scoprire tutte le ispirazioni dietro alla nuova collezione. Il tutto a pochi passi dal celebre mercato dei fiori di Columbia Road.

L’ingresso green su Columbia Road

Williams, però, ha deciso di estendere l'esperienza alternativa anche al pubblico che non avrà la possibilità di dormire dentro lo showroom: infatti, per coloro che non riusciranno a prenotarsi su Airbnb la collezione sarà visibile anche lunedì 17 sempre nello showroom di Hackney. Nessuna scusa, quindi, per perdersi lo sguardo in esclusiva dentro il magico mondo di House of Sunny.