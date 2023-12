Chiara Ferragni, quanto costa il lampadario di design in vetro nel salotto della nuova casa Chiara Ferragni ha mostrato il maxi lampadario che illumina il salotto della nuova casa: è un esclusivo pezzo di design che di sicuro diventerà presto l’oggetto del desiderio degli amanti dell’home decor.

Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti da diverse settimane nella nuova casa a City Life e, sebbene non abbiano postato un video del "tour ufficiale", tra Stories e foto hanno rivelato diverse "chicche" che la rendono un ambiente lussuoso e sofisticato. Gli architetti che hanno seguito i lavori di ristrutturazione hanno curato anche l'arredamento, alternando pezzi di design a opere d'arte iper moderne. Il salotto, in particolare, è una delle camere più vissute dai Ferragnez, quella in cui vedono la televisione tutti insieme seduti sui maxi divani circolari. Nelle ultime ore l'imprenditrice ha mostrato anche l'enorme lampadario che illumina la stanza: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Il lampadario a luce calda nel salotto dei Ferragnez

A rendere la nuova casa dei Ferragnez un luogo super sofisticato non sono solo i mobili ma anche i punti luce piazzati ad hoc per rendere ovunque l'illuminazione perfetta anche di sera, quando va via la luce naturale. In salotto, in particolare, il lampadario è stato posizionato sopra al tavolo e, complice la luce calda che emana, trasforma l'ambiente in un luogo super rilassante.

Chiara Ferragni lo ha mostrato in primo piano sui social, rivelando non solo che si tratta di un arredo di design firmato Venini ma che è anche uno dei pezzi che preferisce di più nell'appartamento. Per essere precisi sembrerebbe essere la lampada da incasso Mid-Century in vetro di Murano.

Quanto costa la lampada a cascata di Chiara Ferragni

Il lampadario di Venini scelto per la casa dei Ferragnez è contraddistinto da un design vintage a 6 livelli: ha dei pezzi di vetro trasparente di Murano di varia lunghezza che cadono "a cascata", amplificando l'effetto della luce delle lampadine.

A tenerli insieme è un supporto di ottone che va applicato direttamente sul soffitto. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand non è disponibile ma una variante simile sugli e-commerce d'arredamento vintage viene venduta a 2.230 euro. Il lampadario dei Ferragnez potrebbe essere una nuova versione personalizzata e in quel caso il valore sarebbe molto più elevata. In quanti sognano una chicca simile nel loro salotto?

