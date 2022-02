Barbara Berlusconi, le dolci foto con Ettore Quinto: il figlio ha una culla col baldacchino Barbara Berlusconi ha pubblicato un dolcissimo album di famiglia sui social, mostrando il “nuovo arrivato” Ettore Quinto. Si è immortalata in versione mamma con il figlio tra le braccia e ha inoltre rivelato com’è la culletta “principesca” in cui riposa il suo erede.

A cura di Valeria Paglionico

Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quarta volta il 20 novembre 2021, ha messo al mondo Ettore Quinto, figlio nato dal matrimonio con Lorenzo Guerrieri, al suo fianco dal 2013. Fatta eccezione per un unico scatto social in compagnia del piccolo, ha preferito vivere questa dolcissima esperienza in forma privata. Certo, ha continuato a postare foto della sua quotidianità fatta viaggi in montagna e impegni familiari, ma è chiaro che ha voluto tenere il bimbo lontano dai riflettori (almeno nei suoi primi tre mesi di vita). Nelle ultime ore è tornata su Instagram e lo ha fatto in una tenerissima versione neo-mamma, immortalando il quintogenito n braccio a tutti i membri della sua famiglia, dal papà Silvio Berlusconi alla mamma Veronica Lario.

L'album di famiglia di Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi sta passando i primi mesi della quinta maternità nello chalet svizzero di mamma Veronica Lario, quello che sorge tra i monti dell'Engadina, ma nelle ultime ore è stata raggiunta dalla famiglia al completo. Ne ha approfittato per realizzare dei dolcissimi ritratti in bianco e nero, nei quali ha immortalato il nuovo arrivato Ettore Quinto sia con i fratellini Edoardo, Alessandro, Francesco e Leone che con i nonni Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Nella didascalia ha poi scritto: "Tra mesi di amore e gioia pura", facendo riferimento al fatto che il neonato ha riempito la sua quotidianità di felicità e tenerezza.

La culla principesca di Ettore Quinto Berlusconi

Nelle foto condivise da Barbara Berlusconi sui social ad attirare le attenzioni dei followers non è stato solo il piccolo Ettore Quinto ma anche l'arredamento alle sue spalle. Pare che il bimbo dorma nella camera della mamma ma naturalmente ha una culla tutta sua, un modello alto e con il baldacchino in pieno stile principesco. È total white e ha un velo dai toni sfumati che può ricoprire o meno il lettino a seconda delle necessità. Sul letto della mamma, invece, è stato installato una sorta di acchiappasogni con delle frange piumate che si muovono col vento. A giudicare dalla serenità del bimbo mentre dorme, pare proprio che sia un ambiente perfetto per un neonato.