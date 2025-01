video suggerito

Quali sono le migliori posizioni per dormire: come evitare dolori e svegliarsi riposati Di lato, supini oppure a pancia in giù: quali sono le posizioni che assumiamo durante il sonno che possono aiutarci a essere più riposati e a ridurre dolori.

A cura di Arianna Colzi

Di fianco, di lato oppure supini: ognuno ha la sua posizione preferita per dormire, ma ce ne sono alcune che sono meglio di altre per il nostro corpo. Diversi studi si concentrano sulle posizioni che le persone assumono durante il sonno: a Hong Kong i ricercatori stanno sviluppando il Blanket Accommodative Sleep Posture Classification System, ovvero un sistema di telecamere a infrarossi che permette, attraverso la coperta, di carpire e studiare la posizione di una persona mentre dorme. In Danimarca, invece, piccoli sensori attaccati su braccia e schiena dei volontari consentono di scoprire qual è la posizione preferita. Il risultato? Circa il 38% del tempo le persone coinvolte nell'esperimento dormivano di schiena, il 7% di lato e più del 50% sul fianco. In particolare, quest'ultima posizione viene adottata quando si cresce e si diventa persone più adulte.

Qual è la posizione migliore per dormire

Studi scientifici dimostrano come ci siano delle differenze anche tra chi dorme sul fianco destro e chi su quello sinistro, con un sonno leggermente migliore da parte dei primi. In generale dormire sul fianco è una posizione che ha diversi risvolti positivi anche per chi dorme al nostro fianco: questa posizione aiuta a non russare (o perlomeno a russare di meno) rispetto a chi dorme di schiena, come dimostra anche uno studio condotto in Portogallo.

Dormire sul fianco, poi, può avere anche altri vantaggi, soprattutto per chi soffre di mal di schiena. Come tutte le cose, però, questa posizione non è esente da problematiche: una ricerca di alcuni studiosi australiani, infatti, ha messo in evidenza come coloro che si svegliano con il torcicollo tendenzialmente dormono su un fianco. Ovviamente questo riguarda soprattutto persone che tendono a dormire di lato ma in posizioni scomposte, le quali provocano durante il sonno forti dolori al collo.

Dopo aver parlato dei lati positivi e negativi del dormire di schiena oppure sul fianco, è tempo di specificare come anche chi sceglie di dormire a pancia in giù. Ovviamente questa posizione provoca dei problemi legati alla mandibola visto che la faccia è schiacciata sul cuscino. Inoltre, secondo quanto riportato dall'Aesthetic Surgery Journal, alcuni chirurghi plastici affermano che le condizioni del viso vengono preservate meglio se si sceglie di non dormire di faccia.