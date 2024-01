FOSO, ricominciare da capo fa paura: l’esperto spiega perché i cambiamenti ci spaventano La sigla FOSO sintetizza la paralizzante paura che si sperimenta dinanzi a un cambiamento, quando bisogna abbandonare la propria zona di comfort. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Matteo Merigo Psicologo e psicoterapeuta

A cura di Giusy Dente

Sarà capitato a tutti, nella vita, di trovarsi bloccati e paralizzati dalla paura, al solo pensiero di un grande cambiamento, di uno stravolgimento. Solitamente i nuovi inizi generano sempre questa sensazione di vertigine: ci si sente persi, quando si deve lasciare qualcosa che si conosce bene per avventurarsi verso l'ignoto. Viceversa, la routine genera una calda e piacevole sensazione di comfort: ci fa sentire al sicuro, la sappiamo gestire perché la conosciamo. Addirittura volte la accettiamo anche se ci fa soffrire, pur di non dover andar incontro al cambiamento, proprio perché si fa avanti l'abitudine. Sono reazioni del tutto umane e naturali, che si possono sintetizzare con la sigla FOSO. L'ha spiegata nel dettaglio il dottor Matteo Merigo.

Che significa FOSO

FOSO (Fear of Starting Over) è un neologismo che indica la paura di ricominciare, di iniziare da capo, di rimettersi in gioco lasciandosi alle spalle ciò che si conosce. L'esperto ha chiarito che riguarda diversi ambiti: "Può essere una relazione, ma può essere valido anche per il lavoro. L'ansia della ripartenza la conosciamo bene ed è normale. Significa interrompere una routine, che magari sta logorando. Ci dicono che è importante cambiare, ma alcuni blocchi fissi servono nella vita. La paura della ripartenza è paura anche di chiudere qualcosa che ci fa soffrire, ma che è difficile da scollegare. Diventa difficile sganciarsi, perché è comunque una perdita. La paura di ricominciare è la paura di superare qualcosa, di lasciarlo andare e perderlo, anche se ci fa soffrire".

La FOSO nell'ambito lavorativo

Quando si lascia un lavoro per iniziarne un altro la FOSO si manifesta come paura del fallimento, come paura dell'ignoto, della novità a cui si va incontro. In questi casi bisogna rispettare molto se stessi: c'è chi ha bisogno di una netta pausa tra una cosa e l'altra, chi proprio non riesce a fermarsi e dunque cerca di gestire le due esperienze con continuità, senza uno stop. Dipende dalla propria indole, ma l'esperto ha dato un consiglio utile per gestire la transizione: "Scrivere perché si è scelto di cambiare lavoro così da averlo sempre ben chiaro davanti e poterlo rileggere".

La FOSO nelle relazioni di coppia

La FOSO può avere a che fare anche con l'inizio di una nuova relazione di coppia: in questo caso si tratta di conoscere una persona nuova, di reintrodursi in dinamiche note, ma con una persona diversa da quella a cui si era abituati, con cui magari si era vissuto per anni. In questo caso il dotto Merigo ha spiegato che: "Si ha paura che la persona sia sbagliata, che stia mostrando solo il lato migliore di sé, che possa presentarsi o ripresentarsi il tradimento. Servono dialogo e trasparenza: comunicare le proprie preoccupazioni e una volta elaborate, chiuderle. A volte ci si porta dietro preoccupazioni del passato inquinando il presente".

Come ha influito la pandemia nelle relazioni sociali

La pandemia ha costretto tutti a una sorta di limbo: siamo stati sospesi, abbiamo dovuto mettere in pausa le relazioni sociali, chiusi in casa per settimane. Quando poi si è trattato di ricominciare e rimettersi in gioco, non tutti si sono trovati pronti. Anche in quel caso: ci si era come abituati a una situazione di comodo e si è fatta avanti la paura, quando è giunto il momento di ricominciare a relazionarsi con il prossimo. Il dottor Merigo lo ha notato chiaramente soprattutto nelle persone che soffrivano di ansia sociale: "Quando c'è stato il blocco legato alla pandemia, immaginavano di poter poi ripartire da capo col via libera e invece sono ritornati nella loro ansia sociale. A volte viviamo il cambiamento come un ideale, ma quando abbiamo la possibilità concreta di cambiare, la paura ci trattiene, ci blocca. Col Covid si è ripresentata la situazione dei buoni propositi del Capodanno".

