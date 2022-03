Come far crescere ciglia e sopracciglia velocemente: 3 consigli della dermatologa Ciglia voluminose e sopracciglia folte rendono lo sguardo più bello e affascinante. Con la dermatologa Pucci Romano abbiamo parlato di alcuni rimedi naturali per migliorare il loro aspetto.

Intervista a Dott.ssa Pucci Romano Dermatologa e presidente del consorzio Skineco

A cura di Francesca Parlato

Chi non desidera avere delle ciglia belle lunghe, folte – che fanno flap flap – e che rendono lo sguardo super ammaliante? Purtroppo però non tutti hanno la fortuna di averle naturalmente piene o lunghe e a volte ci sono anche dei fattori esterni che ne influenzano in negativo la bellezza: "I motivi per cui possono essere rade o poco folte sono diversi – spiega Fanpage.it la dermatologa Pucci Romano – Come un’alimentazione povera di minerali come zinco e magnesio o carente di vitamina B e C. C'è chi soffre di tricotillomania, ovvero si strappa i peli delle ciglia e delle sopracciglia e in quei casi il bulbo pilifero a lungo andare rischia di non essere più responsivo. Poi alcuni farmaci e trattamenti possono provocarne la caduta e infine anche alcune patologie infiammatorie come l'alopecia areata". Dalla nostra però abbiamo diversi rimedi naturali per infoltire e rendere più forti le ciglia (e pure le sopracciglia) velocemente.

1. Olio di cocco, per dare volume alle ciglia

Uno dei rimedi più efficaci per dare volume alle ciglia oltre che per rinforzarle è l'olio di cocco. "Ricco di antiossidanti, l'olio di cocco ha anche una buona quota di minerali nella sua composizione ed è in grado di dare maggior volume alle ciglia". Inoltre è anche un ottimo struccante. "Possiamo unire l'utile al dilettevole – spiega Romano – La sera possiamo utilizzarlo per rimuovere il make-up e strofinarlo sulle ciglia facendo un lieve massaggio". Attenzione a proteggere gli occhi però. "Nessun rimedio, per quanto naturale, è compatibile con la congiuntiva, che ha un pH completamente diverso". Per quanto riguarda invece i tempi, la costanza è necessaria: "I primi risultati si potranno vedere dopo un paio di mesi, ma dobbiamo applicarlo tutte le sere, non basta metterlo una o due volte per vedere un cambiamento".

2. Rosa mosqueta per prevenire la caduta

La rosa mosqueta è un rimedio naturale molto utilizzato dall'industria cosmetica. L'olio che se ne ricava è ricco di acidi grassi e vitamina A e ha delle importanti caratteristiche antiossidanti. Si trova in moltissime creme e prodotti antirughe perché in grado di stimolare i processi rigenerativi della cute. "La rosa mosqueta è un buon rimedio anche per ciglia e sopracciglia, in particolare è in grado di prevenirne la caduta". Si può mettere la sera, dopo essersi struccate, con le dita, oppure con un applicatore per mascara. "Anche in questo caso è fondamentale essere costanti. Applichiamolo per almeno due mesi e cominceremo a vedere i primi cambiamenti nell'aspetto delle nostre ciglia".

3. Olio d'oliva: il rimedio naturale che tutti abbiamo in casa

Per questo rimedio non bisogna andare in farmacia o in erboristeria. Basta andare in cucina. "L'olio di oliva è un ottimo rimedio. È idratante e nutriente – spiega la dermatologa – E poi ce l'abbiamo tutti in casa". Anche in questo caso si consiglia di applicarlo la sera, dopo aver struccato viso e occhi, con le dita oppure con un applicatore del mascara. "Non bisogna avere fretta, per cominciare a vedere i primi effetti, ci vogliono almeno sei settimane, anche in questo caso è importante essere costanti e applicarlo quotidianamente".

Attenzione a trattamenti chimici e piegaciglia

Pur di avere ciglia più folte e più in fretta molte ricorrono a trattamenti chimici come la laminazione. "Si tratta di acidi, come quelli che si usano per fare la permanente. – spiega Romano – Io non mi sento di consigliarli, quella zona è particolarmente delicata ed è facile andare incontro a irritazioni o reazioni allergiche, si tratta di sostanze che modificano la cheratina. Ma se proprio decidiamo di fare la laminazione affidiamoci sempre a dei professionisti". Sconsigliato anche il mascara waterproof: "Per struccarsi bisogna strofinare moltissimo le ciglia e questo sicuramente non fa bene alla loro salute". Negli ultimi anni molte persone sono tornate a usare il piegaciglia. "Ma non tutti sanno davvero come si usa. E il rischio è traumatizzare le ciglia e provocarne un indebolimento". Infine attenzione alla dieta: "Un'alimentazione scorretta e povera di nutrienti può avere degli effetti negativi prima sui capelli e poi anche su ciglia e sopracciglia. Se sono particolarmente rade accanto ai rimedi naturali come i vari tipi di oli possiamo affiancare degli integratori con dei principi attivi che agiscono proprio sulla cheratina".