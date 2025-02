video suggerito

Chi è un mental coach e per quale motivo è una figura chiave per il benessere delle star Chi è un mental coach e per quale motivo sono molte le star e gli atleti che li ingaggiano nel proprio staff? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul lavoro di questa figura professionale.

A cura di Valeria Paglionico

Sono sempre di più le star e gli sportivi che richiedono la collaborazione di un mental coach durante gli eventi importanti della loro carriera ma qual è il loro ruolo nello specifico? La scorsa estate erano stati gli atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024 a dichiarare apertamente di avere queste figure professionali nel loro team, mentre di recente ha fatto notizia la presenza di Nicoletta Mantovani nel team di Fedez al Festival di Sanremo. Nota mental coach, ha aiutato il cantante a prepararsi e a concentrarsi solo sulla performance, lasciando da parte il chicchiericcio che ha contraddistinto il suo ritorno all'Ariston. Cosa fa un mental coach e per quale motivo è diventato una figura chiave per il benessere personale di artisti e campioni sportivi?

Chi è un mental coach

Un mental coach ha il compito di prendersi cura del benessere personale di un atleta o di una star: lavora sulle componenti psicologiche e motivazionali che influenzano la sua performance con l'obiettivo di migliorarla, facendogli così sviluppare una mentalità vincente. A differenza di uno psicoterapeuta che si occupa in modo clinico della salute mentale delle persone, il mental coach è un professionista che offre supporto per raggiungere il massimo, per gestire lo stress e per superare le sfide emotive: è una sorta di "guida motivazionale" che aiuta il cliente a migliorare le sue prestazioni mentali, a superare blocchi e limitazioni mentali "autoimposte".

Perché i mental coach sono sempre più richiesti

Per un perfetto lavoro di mental coaching bisogna fondere conoscenze di psicologia, neuroscienze, PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), non a caso chi lavora in questo campo deve essere un esperto in psicologia applicata e tecniche di coaching. Non esiste una laurea per esercitare la professione o un apposito albo ma, nonostante ciò, questa figura professionale viene regolamentata dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Per quale motivo i mental coach sono sempre più richiesti da atleti e star? In un mondo sempre più competitivo e performante, forniscono gli strumenti necessari per massimizzare la produttività, facilitando la crescita e il miglioramento personale. Come se non bastasse, negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza sull'importanza della salute mentale, dunque il mental coach è solo un ulteriore investimento per una vita di successo.