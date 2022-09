Milano Fashion Week PE 23, le tendenze make up: rossetti pop e ombretti colorati in passerella Labbra accese, ombretti colorati e make up nude ed eleganti: la tendenze beauty dalla Milano Fashion Week per la prossima Primavera Estate 2023.

A cura di Federica Ambrogio

Dopo le tendenze capelli che hanno delineato per la prossima primavera un ritorno alla maxi frangia e alle chiome effetto bagnato sulle passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto sfilare i trend make up della primavera estate 2023. Protagonista indiscusso il colore pop, da sfoggiare sia sulle labbra che sugli occhi, ma anche look eleganti e naturali. Da Roberto Cavalli a Max Mara, passando per Etro, Giorgio Armani e N° 21: scopri le tendenze beauty della prossima primavera sfogliando la gallery!

L'incarnato glow e luminoso

Roberto cavalli alberta ferretti marras

Alberta Ferretti: incarnato glow e luminoso in passerella alla MFW

La settimana della moda ha visto trionfare ancora una volta la luminosità, protagonista del make up della prossima primavera 2023. L'incarnato glow che abbiamo visto sulla passerella di Alberta Ferretti e Gucci è uno dei look di tendenza, ma anche il make up luminoso di Roberto Cavalli e Antonio Marras che abbinano all'incarnato luminoso anche labbra dall'effetto lucido.

Gli ombretti colorati

Anteprima Genny del core

Gli ombretti colorati sulla passerella di Genny

Non è primavera senza colore, e in passerella lo abbiamo visto anche indossato sugli occhi, con ombretti dai toni pop e frizzanti. Genny propone le sfumature del viola, luminoso e vivace, mentre Benetton punta su colori strong e audaci come il rosso. Anteprima sceglie nuance nelle sfumature pastello, dal giallo fino all'azzurro.

Le labbra pop

Milano Fashion Week: le labbra pop sulla passerella di N° 21

Le labbra saranno senza dubbio al centro dell'attenzione, sia con colori pop e brillanti che con toni più scuri e profondi. Rosso acceso come abbiamo visto sulla passerella di N° 21 o rosa ciclamino come indossato dalle modelle di Max Mara, per chi ama i look più audaci dall'animo goth c'è il beauty look proposto sulla passerella di Annakiki con labbra effetto ombrè nelle tonalità del nero.

Il nude look elegante e sofisticato

Il nude look sulla passerella di Trussardi

L'intramontabile look nude non passa mai di moda: Giorgio Armani ne propone una versione elegantissima e raffinata con occhio reso dolcemente intenso con toni naturali e ciglia finte, mentre Trussardi punta sull'effetto opaco e labbra leggermente rosate. Tod's focalizza invece l'attenzione sulla semplicità con labbra total nude e incarnato appena scaldato da toni bronzati.