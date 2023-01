La nuova manicure di Chiara Ferragni: illumina l’inverno col french rosa fluo e glitter Chiara Ferragni si è rifatta la manicure. Dopo il periodo natalizio non ha rinunciato agli scintillii e ha illuminato l’inverno con un french rosa realizzato con smalto fluo e glitter.

A cura di Valeria Paglionico

Tra meno di un mese Chiara Ferragni sarà al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice ma ha già cominciato a sorprendere i fan. Nelle ultime ore, dopo che ieri a pranzo aveva incontrato Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, ha annunciato che il suo compenso verrà devoluto totalmente a un'associazione che combatte la violenza sulle donne. Per lei, dunque, sono ufficialmente cominciati i preparativi per essere impeccabile sul palco dell'Ariston, da cosa è partita? Dalla manicure. Sebbene il periodo natalizio sia finito, non ha rinunciato agli scintillii e ha pensato bene di illuminare l'inverno con tinte fluo e glitter: ecco la nuova nail-art dell'imprenditrice.

Chiara Ferragni mostra la nuova manicure

Chiara Ferragni sembra non poter fare a meno degli smalti scintillanti. Dopo aver illuminato il Natale con delle unghie brillanti e cangianti, si è rifatta la manicure senza rinunciare all'effetto sparkling. Come rivelato sui social si è affidata ancora una volta al salone beauty Passione Unghie, che ha realizzato per lei una nail-art super shiny. L'imprenditrice ha puntato sul classico french ma rivisitato in una versione coloratissima: la base è in glitter rosa, mentre la punta è stata decorata con una nuance fucsia fluo, così da aggiungere un tocco vitaminico alle uggiose e fredde giornate invernali. Su Instagram ha poi commentato il risultato finale definendolo "disco effect".

La french manicure fluo e glitter

Come realizzare la manicure sparkly pink

Come realizzare la manicure "sparkly pink" come quella di Chiara Ferragni? A rivelarlo è stata la pagina social di Passione Unghie, dove è stato mostrato passo dopo passo cosa fare per avere delle unghie tanto scintillanti in inverno. Bisogna applicare prima la base, ovvero lo smalto trasparente ma con i glitter total pink, e, una volta asciutto, è possibile dedicarsi alla linea del french in rosa fluo. Non è necessario farla su tutte le dita, si può rendere la nail-art un pizzico più sbarazzina lasciando qualche unghia "total glitter". Considerando il fatto che mancano ancora diverse settimane a Sanremo, di sicuro la Ferragni cambierà manicure prima del Festival: punterà sull'effetto sparkling anche all'Ariston?