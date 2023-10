La bellezza senza tempo di Isabella Rossellini va in scena alla Festa del Cinema di Roma A 71 anni, Isabella Rossellini continua a lanciare messaggi positivi sull’età che avanza e sui segni del tempo che raccontano la storia.

A cura di Arianna Colzi

Isabella Rossellini alla Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma ha celebrato l'attrice Isabella Rossellini tributandole un premio alla carriera e per celebrare cinquant'anni di ruoli e pellicole, da La morte ti fa bella fino all'ultimo film girato sotto la regia di Alice Rohrwacher, La Chimera. Da sempre icona di una bellezza elegante e sofisticata, Rossellini è tornata recentemente a far parlare di sé anche per la copertina di Vogue Italia sulla quale compare senza alcun ritocco.

Isabella Rossellini ha chiesto proprio Vogue di "lasciarmi le rughe, perché apparire più giovane della mia età lo trovo molto riduttivo e comunque è una battaglia persa". Con i suoi 71 anni, l'attrice fa parte di una nutrita schiera di attrici italiane che fanno dei segni del tempo il punto di forza del loro fascino sofisticato, rifiutando filtri e ritocchi: tra queste troviamo Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, presenti anche loro venerdì sera proprio sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.

Isabella Rossellini alla Festa del cinema di Roma

Il rapporto di Isabella Rossellini con la bellezza naturale

Isabella Rossellini ha 71 anni, l'età che aveva Lisle von Rhoman, il personaggio da lei interpretato proprio ne La morte ti fa bella. Nel film con Goldie Hawn e Meryl Streep, infatti, l'attrice italiana interpreta una giovane donna dalla bellezza immacolata, ottenuta grazie a un elisir di lunga vita che le consente di mantenere una giovinezza eterna e immortale. Il percorso opposto che Isabella Rossellini sceglie di seguire nella vita reale, il cui concetto di bellezza semplice e naturale è legato anche alla passione per la natura. La figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, infatti, è nota per aver trasformato in una fattoria la sua villa di Long Island, a New York.

Leggi anche Il ritorno di Emma Marrone: alla Festa del Cinema di Roma con basco e pantaloni di pelle

Isabella Rossellini nel film La morte ti fa bella

Negli anni Rossellini ha coltivato il suo rapporto di amore con la natura e gli animali studiando anche etologia, la scienza che approfondisce il comportamento degli animali. Insieme alla figlia Elettra Wiedermann ha fondato Mama Farm, un'azienda biologica dove pratica agricoltura rigenerativa, una pratica che punta a ridare vita al terreno e ai suoi prodotti, senza l'utilizzo di prodotti chimici. Questa passione per tutto ciò che è essenziale, senza sovrastrutture, si riflette nel suo rapporto con lo scorrere del tempo. L'attrice non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, evitando lifting e ritocchi. In diverse occasioni pubbliche, Isabella Rossellini ha dichiarato:"È arrivata l'ora di invecchiare".

Isabella Rossellini negli anni ’80

Le attrici italiane che promuovono una bellezza senza troppi ritocchi

Seppur di una generazione precedente a quella di Isabella Rossellini, anche altre attrici italiane come Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, presenti sul rei carpet romani, hanno da sempre rivendicato la scelta di non ricorrere alla chirurgia estetica. D'altronde anche la celebre attrice Anna Magnani pare che chiedesse sempre alle truccatrici sul set: "Lasciatemi le rughe, ci ho messo una vita a farmele venire". La mimica facciale, infatti, per un'attrice può essere condizionata dal massiccio utilizzo di botox o altri ritocchi estetici, finendo per peggiorarne la performance artistica. La stessa Valeria Golino ha dichiarato in più di un'occasione: "Non mi piace quella strana giovinezza che ti impedisce di aggrottare le sopracciglia. Non mi piace il risultato, non è naturale".

Valeria Golino alla Festa del Cinema di Roma

Anche Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carla Bruni, ha dichiarato che per lei fare ricorso alla chirurgia estetica sarebbe come mentire al suo pubblico. Il comune denominatore di queste donne è proprio l'orgoglio con cui mostrano al mondo i segni della vita vissuta, smantellando miti estetici e perfezioni irraggiungibili.