Kaia Gerber cambia look: il biondo caramello è la tendenza capelli per l’estate 2023 La modella Kaia Gerber ha cambiato colore di capelli, passando da un castano intenso a un biondo caldo con riflessi caramello.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram

Con l'arrivo dell'estate c'è spesso voglia di un cambio look in fatto di capelli: è l'occasione giusta per provare colori più chiari e luminosi, per un effetto ‘baciati dal sole'. Se durante l'inverno abbiamo assistito al ritorno dei castani freddi – come il Mocha Chocolate di Kate Middleton – le tendenze estive puntano su biondi caldi e dorati. Per chi vuole passare da una chioma bruna a una bionda, però, il cambio colore non è sempre privo di insidie. La soluzione? Un colore caldo che stia bene all'incarnato, come il nuovissimo Caramel Blonde di Kaia Gerber.

Kaia Gerber diventa bionda

A soli 21 anni, la figlia di Kaia Gerber ha già una carriera avviata nel mondo della moda e della recitazione. Tra l'altro, pare che Kaia Gerber e Austin Butler siano ormai fidanzati ufficialmente e prossimi alle nozze: forse per sottolineare questo momento importante la modella ha deciso di cambiare look, abbandonando il castano intenso per sfoggiare una chioma bionda. La trasformazione è merito del ‘colorista' Matt Rez, il più amato dalle star, che ha scelto per lei un tono caramello caldo e ramato.

Kaia Gerber con i capelli biondi

Cos'è il Caramel Blonde, il colore di tendenza dell'estate 2023

Il Caramel Blonde è il colore ‘di passaggio' ideale dal castano al biondo. Le sfumature calde infatti valorizzano gli incarnati più scuri e gli occhi marroni, e il risultato finale si avvicina molto alla tecnica del balayage, che regala schiariture naturali, non nette, come se fossero il risultato di una lunga vacanza al mare. Castane all'ascolto, se avete sempre sognato una chioma bionda, è il vostro momento!