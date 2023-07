Estate 2023, come proteggere i capelli: i prodotti da usare in vacanza Sapete che i capelli vanno protetti, idratati e soprattutto purificati in estate? Ecco tutti i prodotti da usare per evitare i danni causati da sole, salsedine e sudore.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo dell'estate si passano le giornate a combattere contro il caldo torrido e, quando non si ha un condizionatore a disposizione, l'unico rimedio per rinfrescarsi sembra essere fare un bagno a mare. Tra sudore, salsedine e raggi solari, però, i capelli tendono a rovinarsi, apparendo secchi e spenti dopo pochi giorni di vacanza. È possibile però prendere una serie di precauzioni per evitare che tutto questo succeda. Così come si fa con la pelle, che va protetta con un apposito solare, anche la chioma ha bisogno di prodotti ad hoc per essere lucida e idratata in estate: ecco tutto quelle che c'è da sapere sulla questione.

Scrub per purificare la cute

I capelli vanno protetti, idratati e soprattutto purificati in estate, dunque è bene stabilire una precisa beauty routine pensata appositamente per la chioma. Il motivo per cui bisogna fare tutto questo è semplice: con il caldo si suda e si tende a produrre più sebo che va ad accumularsi alle radici. Sarebbe bene, dunque, utilizzare uno scrub delicato per il cuoio capelluto, così da eliminare con il lavaggio tutte le sostante potenzialmente dannose. L'ideale è alternare il prodotto al classico shampoo (meglio se ne viene usato uno per capelli secchi, così da prevenire i possibili danni causati da sole e salsedine).

Come proteggere i capelli in estate

L'olio solare può essere usato sui capelli

In quanti sanno che l'olio solare (con un SFP di almeno 10) può essere usato anche sui capelli? È l'ideale per proteggersi dai raggi del sole, va spruzzato prima di esporsi e li aiuta anche a renderli più districabili dopo il lavaggio. L'olio è indispensabile per coloro che usano tinture, aiuta a mantenere invariato il colore originale senza andare incontro al tanto temuto "effetto scambiato". Stessa cosa vale per il latte solare: può essere applicato su capelli asciutti o bagnati, riuscirà sempre a eliminare le tracce di cloro e sale.

Leggi anche 10 spray per proteggere i tuoi capelli dal sole

L’olio solare può essere usato sui capelli

Shampoo, balsamo, maschere: quali usare in estate?

Durante le vacanze, inoltre, è consigliabile fare lo shampoo con un prodotto purificante ma delicato, adatto anche alle cuti sensibili o con forfora: mantiene la pelle fresca e pulita nonostante i continui stress. Coloro che lavano i capelli tutti i giorni, invece, dovrebbero usare uno shampoo secco. Cosa dire, invece, del balsamo? Sarebbe bene optare per dei prodotti a base di semi di lino: districanti, lucidanti e anti-crespo. In alternativa si può utilizzare anche una maschera super riparatrice con cheratina, fondamentale in estate per prevenire i possibili danni.