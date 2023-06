Chiara Ferragni, la nuova manicure fucsia fluo: per l’estate sceglie l’effetto gocce di vernice Chiara Ferragni si è rifatta la manicure in vista dell’inizio dell’estate. Ha puntato tutto su una tinta vitaminica come il fucsia fluo, osando con un originale effetto “gocce di vernice”.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non è più una semplice fashion influencer, è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero che porta il suo nome. Produce abiti e accessori di ogni tipo, conta quasi 30 milioni di followers sui social e, tra il reality dedicato alla famiglia e l'esperienza a Sanremo, ha dimostrato di essere capace anche di "bucare lo schermo televisivo". Il suo mezzo di comunicazione preferito, però, continua a essere Instagram: è lì che mantiene un rapporto diretto con i followers tra foto, selfie e Stories. Nelle ultime ore sembra essere super scatenata e, oltre ad aver mostrato in anteprima le camere di Leone e Vittoria nella nuova casa milanese, ha anche trovato il tempo per fare visita all'estetista.

Chiara Ferragni osa con i colori fluo

Credevate che Chiara Ferragni riuscisse a lanciare tendenze solo in fatto di abiti? Vi sbagliavate, la verità è che riesce ad avere una forte influenza anche sull'universo beauty. Sarà perché ha prodotto delle collezioni di make-up o perché semplicemente il "trucco e il parrucco" sono parte integrante dei suoi look glamour, ma la cosa certa è che con l'inizio di ogni nuova stagione ama arricchire la sua immagine con una nuova manicure. Proprio nelle ultime ore ha fatto visita all'estetista di fiducia Isabella Franchi, alias "Unghie della Madonna", e ha anticipato l'estate scegliendo una tinta super vitaminica come il fucsia fluo.

La nuova manicure fluo di Chiara Ferragni

La french manicure rivisitata di Chiara Ferragni

A pochi giorni dall'inizio dell'estate Chiara Ferragni ha rinnovato la nail-art, puntando tutto su qualcosa di originale e colorato. La tinta dominante è il fucsia fluo ma sono state le decorazioni a fare la differenza. Per la base ha scelto un semplice smalto nude, mentre sulle punte ha optato per un effetto french manicure davvero rivisitato: al posto della classica linea dritta, ci sono delle "gocce di vernice" che salgono fino alla radice dell'unghia. Il risultato? La nail-art sembra essere tridimensionale ed è perfetta per aggiungere un tocco sbarazzino a ogni tipo di look. In quante prenderanno ispirazione dall'imprenditrice?