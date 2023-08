Chiara Ferragni con le sopracciglia folte e scure: qual è il trattamento a cui si è sottoposta Chiara Ferragni si è mostrata di recente sui social con le sopracciglia molto folte e scure. Qual è il trattamento a cui si è sottoposta?

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni le vacanze estive sono terminate: è rientrata a Milano con Fedez e i bambini dopo aver trascorso tre settimane a Ibiza e, oltre a essere tornata a lavoro con tanto di look super chic, ha anche ripreso la normale routine quotidiana. Sarà perché ha cominciato a prepararsi per il matrimonio della sorella Francesca del prossimo 9 settembre o perché semplicemente intendeva "ristrutturare" il suo aspetto dopo oltre un mese di ferie, ma la cosa certa è che ha fatto visita all'estetista di fiducia. L'imprenditrice è tornata a prendersi cura delle sopracciglia, mostrandole folte e scure al termine del trattamento: ecco qual è il suo segreto di bellezza.

Chiara Ferragni, il selfie con l'estetista

Poco prima di una cena a base di sushi con le donne di casa Ferragni Chiara ha fatto visita all'estetista Emanuela Pecora e non ha esitato a immortalarsi al suo fianco quando quest'ultima ha portato a termine il trattamento beauty a cui si è sottoposta. Jeans, t-shirt decorata con la scritta ironica "Somebody in Italy loves me" e viso completamente struccato: a risaltare nel selfie sono state le sopracciglia folte e brune, molto più scure rispetto al biondo dei capelli. Al motto di "The best brows", ha poi confermato di aver fatto qualcosa per ravvivarle.

Chiara Ferragni a cena con mamma, sorelle e amiche

Il segreto delle sopracciglia di Chiara Ferragni

È da diverso tempo che Chiara Ferragni si mostra regolarmente con sopracciglia scure e folte dopo aver fatto visita all'estetista di fiducia ma la cosa che in pochi sanno è che non si serve di microblanding, rimozioni o tatuaggi permanenti. Come la stessa Emanuela Pecora ha spiegato, le sue sopracciglia sono naturali, vengono curate semplicemente con dedizione attraverso la ricostruzione, utile a intensificarle, riportando alle origini l'arcata sopracciliare. Il trattamento si chiama laminazione e va ripetuto ogni 8 settimane. Insomma, se appaiono ogni volta più scure è solo perché il loro colore naturale si lamina e riesce a esaltare al massimo lo sguardo dell'imprenditrice.