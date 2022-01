I rimedi per dare volume ai capelli fini: come ispessire e volumizzare una chioma sottile Hai i capelli fini? Basta qualche accorgimento, da alcuni trucchi di asciugatura all’utilizzo di prodotti specifici, per dare volume alla chioma. Ecco gli 8 segreti per rendere voluminosi e corposi i capelli fini.

Chi ha i capelli fini combatte con poco volume, chioma piatta, capelli che si sporcano facilmente e a volte persino la sensazione di diradamento. Le cause possono essere le più disparate: non si tratta solo di una questione genetica, a influire sono anche l'alimentazione, i metodi con cui ci si prende cura della chioma e soprattutto lo stress, che fa spezzare e danneggiare i capelli con maggiore facilità. Fondamentale è anche lo styling: usare il phon correttamente, asciugare bene le radici oppure cotonare la chioma sono tutti trick efficaci per aumentare l'effetto volume. Se ci si sottopone frequentemente a trattamenti non adatti alla propria chioma, che risultano quindi troppo aggressivi, il capello tende a indebolirsi, diventando spesso più sottile. Cosa fare in questi casi per rendere il capello più forte e corposo? Il consiglio è lavare i capelli nel modo giusto e utilizzare i prodotti ideali per capelli fini, che donano volume e corposità alla chioma, dallo shampoo al balsamo, fino ad arrivare allo spray volumizzante. Ecco gli 8 segreti per rendere i tuoi capelli più voluminosi.

Shampoo secco per volumizzare i capelli sottili

Spesso si pensa che lo shampoo secco appesantisca il capello, rendendolo opaco e piatto: si tratta invece di un ottimo alleato per i capelli fini, perché è in grado di rivitalizzarli e soprattutto di regalare volume. Il segreto è tutto nell'applicazione e nella scelta del prodotto. Dividi i tuoi capelli in sezioni e poi vaporizza lo shampoo secco alla radice: lascia agire per qualche minuto poi massaggia la cute con i polpastrelli e se necessario spazzola i capelli per eliminare l'eccesso di prodotto. Lo shampoo secco da provare è Puff & Go di Sephora, creato appositamente per dare volume ai capelli: ti basterà vaporizzarlo sui capelli asciutti e massaggiarlo per ottenere immediatamente più volume.

Lo shampoo secco dà volume ai capelli sottili

Usare il balsamo solo sulle punte

Il primo accorgimento da adottare è evitare l‘utilizzo del balsamo: il capello fine si appesantisce molto facilmente ed appare in questo caso più piatto. Se non puoi farne a meno non utilizzarlo ad ogni lavaggio, ed applicalo soltanto sulle punte in modo da aiutarti a districare i capelli senza però appesantire la chioma. Ciò non significare abbandonare l'utilizzo di prodotti nutrienti, al contrario: è però fondamentale scegliere il tipo di prodotto giusto. Nutritive Irisome Masquintense di Kérastase per esempio, è una maschera che nutre la fibra capillare rendendo i capelli idratati e radiosi: applicala ciocca per ciocca massaggiando delicatamente, lascia in posa per 5-10 minuti e poi risciacqua.

Prodotti volumizzanti

L'aiuto in più per contrastare i capelli fini arriva dai prodotti volumizzanti, come le mousse e gli spray. Si applicano alla radice, sui capelli bagnati prima dell'asciugatura per dare corpo alla chioma e ottenere una piega voluminosa anche quando i capelli sono sottili. Awa Volume di Shu Uemura per esempio è una mousse appositamente studiata per i capelli fini, che che dona corpo alla radice senza lasciare residui e regala allo stesso tempo una una lucentezza naturale. Dopo averla applicata puoi asciugare i capelli a testa in giù per ottenere un volume maggiore.

Come asciugare i capelli fini per dare volume

Per rendere i capelli più voluminosi è fondamentale asciugarli nel modo giusto: evita di sfregarli con l'asciugamano ma tamponali per eliminare l'acqua in eccesso e poi inizia l'asciugatura dalle punte verso la radice. Il metodo classico per ottenere più volume è quello di asciugare i capelli a testa in giù: una volta che i capelli saranno umidi procedi con la piega. Dividi i tuoi capelli in ciocche medio- grandi e arrotola ogni ciocca attorno a una spazzola tonda e poi procedi con movimenti rotatori fino a totale asciugatura. Otterrai una piega liscia e morbida e i capelli avranno un nuovo volume.

I capelli sottili vanno asciugati a testa in giù

Attenzione allo styling

Chi ha i capelli fini deve fare molta attenzione ai prodotti utilizzati in fase di styling: per non appesantire i capelli nè le radici sarebbe opportuno evitare l'utilizzo di oli, cere e gel fissanti, preferendo piuttosto lacche leggere che tengono in ordine il capello senza però fargli perdere il volume o lo styling creato. Solitamente il capello fine predilige una piega liscia, da realizzare con la piastra per un liscio perfetto oppure con la spazzola per una versione più morbida e sinuosa. Se vuoi provare lo styling mosso aiutati con un ferro arricciacapelli: scegline uno dal diametro grande per creare onde ampie, poi una volta raffreddate apri le ciocche con un pettine a denti larghi.

Come lavare i capelli sottili

Quando si hanno i capelli sottili bisogna fare molta attenzione anche al lavaggio. Per evitare di rovinare ulteriormente la chioma è essenziale calibrare la temperatura dell'acqua. Non si può usare acqua troppo calda perché tende a disidratare il capello ma, allo stesso tempo, non bisogna nemmeno esagerare con delle temperature troppo fredde che, al contrario, eliminato tutte le impurità del cuoio capelluto. L'ideale, dunque, è servirsi dell'acqua tiepida.

I capelli fini vanno lavati con acqua tiepida

Rimedi naturali

Esistono anche diversi rimedi naturali per rinforzare i capelli sottili, ecco quali sono.

Avena – L'avena è un toccasana per i capelli fini, basta usarla come dopo shampoo. Come si utilizza? Bisogna mettere a bollire 4 cucchiai di farina d’avena in un litro d’acqua per poi filtrate e applicare sulla chioma dopo aver fatto raffreddare tutto.

Avocado – In alternativa è possibile utilizzare una maschera all'avocado. La polpa del frutto maturo va mischiata con due cucchiai di maionese per poi essere applicata sui capelli umidi, facendo bene attenzione a massaggiare il cuoio. Dopo aver tenuto tutto in posa per 30 minuti, è necessario risciacquare con acqua calda.

Zenzero. Dà volume, stimola la circolazione sanguigna, idrata e ripara i capelli sfibrati. Per utilizzarlo, è sufficiente preparare una pasta a base di zenzero in polvere e olio d’oliva. Applicatela su tutte le lunghezze, prestando particolare attenzione al cuoio capelluto, ed effettuate un delicato massaggio circolare. Dopo 30 minuti, risciacquate e lavarte i capelli come al solito. Ripetetre due volte a settimana.

Banana – La banana è ricca di vitamine e riesce a donare ai capelli lucentezza e volume. Per realizzare una maschera fai da te è necessario pestare un frutto maturo, aggiungendo un cucchiaio di miele e uno di olio d’oliva fino a ottenere una crema densa. Nel caso in cui sia troppo solida, si possono usare 2-3 cucchiai di latte. Il prodotto va applicato sui capelli asciutti per mezz'ora prima di essere risciacquato con acqua tiepida.

Henné – L'henné può essere utilizzato regolarmente per rafforzare i capelli. Si può scegliere quello colorato o quello neutro, il risultato sull'effetto volume sarà lo stesso. Il trattamento va ripetuto una volta al mese e, dopo aver applicato l'henné sulla chioma, è necessario ripulire tutto con uno shampoo.

Tagli consigliati per capelli fini

L'ultimo consiglio da seguire riguarda i tagli: esistono infatti acconciature che favoriscono l'effetto volumizzante, esaltando così anche i capelli più sottili. L'ideale sono i tagli medi, dal bob al wob, entrambi capaci di rendere la chioma più dinamica e sbarazzina. Se si vuole osare, è possibile puntare su dei giochi di scalature e su dei tagli corti. Chi, infine, ama i capelli lungi farebbe bene a sfoggiare pieghe mosse e scomposte, così da valorizzare i volumi.